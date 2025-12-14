Ndikumwenayo logra para España el oro absoluto en el Europeo de cross 2025

El atleta español ganó al gran favorito en el sprint final, en una jornada de locura, donde se batió el récord de metales, con ocho, y María Forero ganó el oro en sub 23 femenina y Óscar Gaitán, la plata en sub 20 masculina

Tres medallas de oro, dos de ellas individuales (Thierry Ndikumwenayo y María Forero), récord de medallas con ocho y cinco medallas por equipos en las seis pruebas que se disputaba entre hombres y mujeres... el Europeo de Cross de Lagoa (Portugal) ya es historia del atletismo español.

Solo 'falló' el relevo mixto, donde había puestas muchas esperanzas de medalla y acabaron séptimas y, tal vez, la categoría absoluta femenina, que no pudieron tocar metal, aunque sólo aspiraban a hacerlo por equipos y se quedaron cerca.

El final, además, fue apoteósico, con Thierry Ndikumwenayo batiendo en la recta de meta al gran favorito para la prueba absoluta masculina, el francés Jimmy Gressier, oro en los 10.000 metros de los Mundiales de Tokio.

El español aguantó el ritmo del atleta galo y empezó a tirar en los últimos metros, llegaron prácticamente juntos a la corta recta de meta y, ahí, Gressier se rindió. Ndikumwenayo cerró la prueba con un tiempo de 22:05 y se convirtió en nuevo campeón de Europa.

España revalida su oro absoluto por equipos

A eso sumó el equipo español el oro por conjuntos, algo que tenía asegurado con un trabajo desde el inicio de Dani Arce y con tres representantes en el Top-10, ya que Abdessamad Oukhelfen acabó sexto y Aarón Las Heras, noveno.

El equipo formado por Thierry Ndikumwenayo, Ilias Fifa, Said Mechaal, Aarón Las Heras, Daniel Arce y Abdessamad Oukhelfen lograba así revalidad el oro del pasado año y sumar el undécimo entorchado absoluto por equipos para España, que lidera este ránking con dos de ventaja sobre Francia.

Forero lidera la apoteosis en categorías inferiores del Europeo

Antes que eso había llegado el triunfo de la onubense María Forero en la categoría sub 23 femenina y la plata de Óscar Gaitán en la categoría sub 20 masculina. Y hasta cuatro medallas más por equipos. España logró la plata en sub 20 femenina y fue bronce en sub 20 masculina y sub 23 masculina y femenina.

La andaluza Forero, además, se convertía en la primera española en ganar el Campeonato de Europa en categoría sub 20 y, ahora, en sub 23; y se aventura como la líder del cross español de cara al futuro.

La prueba absoluta femenina fue la única donde no hubo premio por equipos. Las españolas se mantuvieron juntas y acariciaron el metal hasta el final, Idaira Prieto y Ángela Viciosa acabaron entre las 20 primeras, pero la tercera, la sevillana Carolina Robles, ya llegó en trigésimo tercera posición, haciendo inviable el ansiado metal.

En esta prueba, la italiana Battocletti revalidó el título de campeona de Europa, por delante de la británica Keith y de la turca Can.

El relevo misto, formado por Mohamed Attaoui, Mariano García, Esther Guerrero y Marta Mitjans, sólo pudo ser séptimo, a 22 segundos de la cabeza.