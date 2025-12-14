López-Chacarra se queda a las puertas de su primer título en el DP World Tour

El golfista español dejó escapar su renta en la última jornada del Alfred Dunhill Championship que acabó llevándose el surafricano Jayden Schaper

El español Eugenio López Chacarra se quedó a las puertas de coronarse en el Alfred Dunhill Championship, que durante estos días se ha celebrado en la ciudad surafricana de Johannesburgo, y tras entrar como líder en la última jornada, finalmente se ha tenido que conformar con la tercera posición tras el vencedor, el sudafricano Jayden Schaper, y su compatriota Shaun Norris, que se decidieron este torneo del DP World Tour en el desempate.

El golfista madrileño sigue creciendo tras dejar a principios de año el LIV Golf y se quedó a un paso de haber sumado su primer triunfo en el DP World Tour. López-Chacarra ofreció un gran nivel en las dos primeras jornadas y estuvo siempre en el grupo de cabeza para acabar liderando el torneo en el intermedio. Y el hecho de que el tiempo impidiera que se jugara la jornada del sábado le permitió afrontar esta última jornada en esa privilegiada posición que no ha podido mantener.

La lluvia hizo que el torneo se acortara a 54 hoyos. En esta jornada final, Norris ya se daba por vencedor y descansaba en la casa club cuando apareció Jayden Schaper para aguarle la fiesta. El joven surafricano, con tres birdies en los cinco últimos hoyos, logró forzar el desempate.

Y, en el primero del hoyo para romper la igualdad, logró un 'eagle' y pudo así certificar su primer triunfo en el circuito y dejar a su compatriota sin la posibilidad de revalidar su corona en el Royal Club de Johannesburgo.

López-Chacarra acaba con el par del campo

López Chacarra, por su parte, vivió una jornada muy irregular. Comenzó fuerte, con un 'birdie', pero un 'doble bogey' en el hoyo 5 le complicó el título y le metió una presión excesiva. El español se recuperaría con otro 'birdie' en el 10, pero a continuación cometería otro fallo en el 11. A partir de ahí cometió varios errores en el green que le impidieron remontar y vio cómo el torneo se le escapaba por muy poco. Tras un último 'birdie' en el 18, acabó con -15, a un solo golpe de los dos líderes tras una última jornada en la que dio 70 golpes -par del campo-, 8 más que Norris y 3 más que Schaper.

Por detrás de él, igualados con dos golpes más en cuarta posición, finalizaron otros tres surafricanos: Oosthizen, Burke y Bekker. Del resto de españoles, Jorge Campillo acabó vigésimo tercero con 205 golpes; Alejandro del Rey, cuadragésimo con 207; y Ángel Ayora, Nacho y Manuel Elvira, cuadragésimo sextos con 208.