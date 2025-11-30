David Puig imita a Seve Ballesteros y pone al golf español al frente del DP World Tour: "Todos intentamos parecernos un poco a él"

El golfista catalán se impone en el primer torneo de la temporada del DP World Tour, el PGA Championship de Australia, un evento que ya ganó a Seve en los años ochenta

David Puig ha demostrado que no sólo es futuro, sino que ya es presente de golf español y ha estrenado su palmarés en el DP World Tour. El golfista catalán se ha hecho con el primer torneo de la temporada al adjudicarse el Campeonato de la PGA Australiana, en un torneo celebrado en el Royal Queensland Golf Club de Brisbane.

Su triunfo es el segundo de un español en este evento que está cerca de cumplir 100 años y que tiene en su palmarés a Severiano Ballesteros, que lo ganó en 1981, cuando se jugaba en Melbourne.

David Puig entró como colíder a la última jornada y supo aguantar la presión para superar a sus rivales, firmar una tarjeta de 66 golpes y hacerse con el PGA Championship de Australia con un global de -18.

El jugador español reconocía que Severiano Ballesteros lo había inspirado. "Es solo su presencia y todo lo que logró. Es parte de los jugadores españoles y, en cierto modo, intentamos ser como Seve y jugar con esa libertad. Imitar un poco su juego corto, su actitud y comportamiento, su dedicación y todo eso. Así que todos intentamos parecernos un poco a él y, con suerte, vamos por buen camino. (...) Nunca lo vi jugar en persona, pero sí en repeticiones de cada 'Major' que ganó y cómo le fue, y su película la he visto al menos tres o cuatro veces. Es una figura muy importante del golf español ", señalaba David Puig nada más confirmar su victoria.

Un cierre perfecto de David Puig

El golfista de La Garriga tomó pronto la delantera en el último día con tres ‘birdies’ en los primeros cuatro hoyos para un total de cinco en la jornada, una regularidad que no pudieron igualar sus rivales. Tras él acabó, a dos golpes, el chino Wenyi Ding. "Mantuve la compostura muy bien. El comienzo con tres 'birdies' en los cuatro primeros hoyos me ayudó mucho", admitía Puig.

El golfista español, hasta ahora, sólo había ganado dos torneos del Circuito Asiático y mantiene su racha de un torneo por año desde que saltara al profesionalismo en 2022. Su presencia en el LIV Golf, donde forma equipo con Sergio García, ha hecho que no lleve más trofeos a estas alturas. Con su triunfo en el PGA Championship de Australia se embolsa 240.000 euros.

El triunfo del español en Brisbane se suma al de Josele Ballester en el Saudí Internacional jugado en Riad la semana pasada, perteneciente al circuito asiático, en un gran final de año para los jugadores españoles, que lejos del LIV Golf están demostrando estar entre los mejores del mundo, aunque su ránking, por disputar el circuito saudí, esté lejos de los primeros puestos.