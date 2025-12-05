El Betis suma a la causa a los dos fichajes que faltaban

De los nueve fichajes realizados en verano, más el de Petit, solo dos restaban por convertirse en refuerzos reales, lo que ha sucedido en los últimos partidos por la irrupción de Deossa y el festival goleador de Riquelme en la Copa

La dirección deportiva verdiblanca realizó diez fichajes -sumado el de Gonzalo Petit, cedido al Mirandés- en el pasado mercado estival, pero hasta ahora no todos había desempeñado el rol de refuerzo real por su bajo rendimiento o escasas oportunidades para mostrarse por una razón u otra.

Así, una buena parte no tardaron en hacerse un sitio en el once de Pellegrini, sobre todo en los casos de Amrabat y Antony, prácticamente directos a los planes del míster chileno, y también de Natan, indiscutible desde el arranque del curso, y de Pau López, el elegido para ocupar la portería verdiblanca. Igualmente, Junior también entró rápido en los esquemas aunque todavía no haya respondido plenamente a las expectativas.

Riquelme y Deossa, los que quedaban por sumarse

A partir de ahí, el resto se ha ido sumando de manera gradual, como Álvaro Valles, que ha aprovechado las ausencias de Pau, sobre todo esta última, más larga, con opciones destacadas y complicando la decisión ahora Pellegrini o Valentín Gómez, al que le costó mostrarse en los albores de la temporada, pero que maximizó las bajas en el eje de la zaga y ahora es un fijo en el carril zurdo merced a su polivalencia.

Por tanto, ya solo quedaban dos incorporaciones para sumarse a la causa que todavía no habían lucido por diversas razones, casos de Rodrigo Riquelme y Nelson Deossa. El primero si disfrutó de oportunidades al principio, pero no convenció y quedó en un segundo plano por detrás de Abde, mientras que el colombiano tardó en estar disponible por una lesión que arrastraba desde que llegó y después sufrió una conjuntivitis que le volvió a frenar, por lo que hasta hace pocas semanas no ha estado plenamente disponible para el míster.

Deossa, dos titularidades seguidas, y Riquelme, cuarto máximo goleador

No obstante, el cafetero ha conseguido enchufarse al equipo en los últimos partidos con dos titularidades consecutivas, la primera, nada más y nada menos que en el derbi, donde Pellegrini sorprendió al apostar por él de inicio, firmando una buena actuación hasta que fue sustituido en el 63'. Este protagonismo tuvo continuidad el miércoles en Copa, completando el choque contra el Torrent, lo que le ha permitido subir escalones en la plantilla y convertirse, ahora sí, en una opción real para la medular.

Riquelme, por su parte, se reivindicó a lo grande contra el equipo valenciano en la segunda ronda copera, con un triplete que, curiosamente, le eleva a la cuarta plaza de máximo goleadores verdiblancos detrás de Cucho, Antony y Abde, con un total de cinco goles, pues ya marcó dos en la anterior eliminatoria. Un enorme impulso de moral para el madrileño potenciado por las palabras que le dedicó Pellegrini tras el choque: "Me alegro mucho por él porque venía con alguna intermitencia en su rendimiento. Nos puede dar mucho, muestra voluntad y ganas y le falta un punto de tranquilidad para terminar bien las jugadas, que es lo que tuvo hoy y marcó las diferencias".

Este es el ranking de minutos de los fichajes de este verano:

1. Natan: 1.620

2. Valentín Gómez: 1.212

3. Antony: 1.149

4. Álvaro Valles: 990

5. Rodrigo Riquelme: 803

6. Amrabat: 721

7. Pau López: 720

8. Junior: 578

9. Deossa: 412