Pellegrini avisa del error imperdonable en el Betis - Barça y juzga a Lamine Yamal: "La comparación es negativa"

El 'Ingeniero' ve a su equipo con capacidad para imponerse a un Barça que "da espectáculo" y advierte de que no se pueden cometer fallos defensivos, a la par que elogia a la estrella azulgrana pero sin ponerlo a la altura de Messi

Manuel Pellegrini destacó en rueda de prensa la complejidad de obtener un resultado contra el Barça, pero mostró confianza en la capacidad de los suyos para dar un golpe en la mesa, restando importancia a sus estadísticas contra los azulgranas.

"Todos los encuentros son difíciles, pero más contra un equipo como el Barça, pero jugamos en casa, pasamos por un buen momento y trataremos de llevarnos los tres puntos", apuntó Pellegrini, que no considera un aliciente el tiempo que el Betis no se impone como local a los azulgranas.

Las claves para ganar, según Pellegrini

"La verdad que no es un aliciente saber la última vez que se le ganó a Barça, el aliciente es mantener el funcionamiento que nos da confianza. No considero lo estadístico a la hora de preparar o analizar los partidos", explicó el entrenador verdiblanco, que no valora si llegan en mejor estado de forma que en otro choque con los culés: "No hago comparaciones. Hemos ganado al Barça de visita, empatamos aquí y tenemos que centrarnos en el equipo y hacer un buen a partido en casa para sumar de tres. No es motivación extra lo estadístico o el tipo de equipo con el que juguemos. El de hoy es el que tiene que salir mañana para sumar de tres".

Además, apuntó cuál es la clave para poder superar a los de Flick. "Si queremos tratar de ganar tenemos que hacer un partido sin errores defensivos, primero porque penalizan muchos, y salir al terreno de juego a por los tres puntos desde el primer minuto tal y como hacemos siempre", puntualizó el técnico, que elogió a Lamine Yamal y la propuesta de Flick.

La opinión de Pellegrini sobre Lamine Yamal y las comparación con Messi

"Lamine es uno de los mejores del mundo, lo demuestra semana tras semana, pero el Barça no solo tiene a Lamine, también a otros jugadores de muchísima calidad y un técnico capaz de imponer un sistema que lo encuentro atractivo para el futbol. Lo más importante es ganar, sí, pero hay maneras y maneras de hacerlo. El fútbol también es espectáculo, y este es un equipo que está permanentemente dando espectáculo".

Eso sí, no quiso entrar en comparaciones entre Yamal y Messi. "Siempre va a ser negativa esta comparación para Lamine, porque es difícil comparar una época con otra y él está empezando. No beneficia a nadie", comentó el entrenador verdiblanco en la rueda de prensa previa a la cita de mañana contra el Barça, en la que el Betis tiene la oportunidad de romper la banca.