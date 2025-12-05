Pellegrini borra a Amrabat, demora el regreso de Isco en el Betis y responde a Almeyda

El técnico chileno confirmó que el marroquí, al contrario que Lo Celso y Antony, no se ha recuperado y que el malagueño tardará más en reaparecer, a la par que cerró la polémica y habló sobre el mercado invernal

Manuel Pellegrini repasó la enfermería verdiblanca en la rueda de prensa previa al partido de mañana contra el Barcelona, en la que, al margen de referirse a la importancia y dificultad del encuentro, respondió a las palabras de Almeyda sobre las "provocaciones" de los verdiblancos y se pronunció nuevamente a la posibilidad de fichar en el mercado invernal.

Así, el míster heliopolitano descartó la presencia de Amrabat a pesar de que ayer trabajó con el resto del grupo, a la par confirmó que Lo Celso y Antony sí se han recuperado a tiempo.

Pellegrini explica lo que le ocurre a Amrabat

"Antony y Lo Celso están citados, pero Amrabat no alcanzo a recuperarse al 100%, no está para este partido", señaló el preparador heliopolitano, que profundizó en el problema del marroquí: "Fue el golpe que tuvo con Isco. A diferencia de Isco, que se tuvo que poner puntos y se sabía el tiempo de su recuperacion, en su caso el golpe todavía no le permite estar al 100% y para estos partidos hay que estar al 100. Va mejorando día a día y tiene que esperar a que se pasa el dolor por completo".

Además, también apuntó que Bellerín "irá aumentado la cargas de trabajo", pero que todavía no está listo, a la par que retrasó la fecha de vuelta de la estrella costasoleña: "Isco sigue su proceso de recuperación y tampoco estará para el partido europeo contra el Dínamo de Zagreb". Por ende, la reaparición del centrocampista se espera para el partido contra el Rayo Vallecano siempre y cuando evolucione correctamente.

Pellegrini responde a Almeyda y zanja la polémica del derbi

Igualmente, se extendió sobre Lo Celso y lo que puede aportar ahora que ya está disponible nuevamente. "Viene recuperándose de su lesión. Es muy importante y como todos tiene momentos mejores y peores, pero es un jugador que marca diferencias y se siente muy compenetrado con lo que está haciendo", apuntó Pellegrini, que, en un cambio de tercio, no quiso prorrogar la polémica del derbi tras las declaraciones explosivas de Almeyda.

Respondió sí, pero sin entrar el trapo lo más mínimo. "No tengo opiniones sobre sus declaraciones, tiene su visión y tiene derecho a expresarla", indicó el preparador chileno, que fue claro a la hora de hablar del mercado de invierno y de si hay necesidad de acudir para reforzar al equipo.

El chileno se pronunciar sobre el mercado de enero

"Ahora mismo estamos en disposición de luchar en las tres competiciones. Hay un plantel que ha respondido a la exigencia, y una vez que se abra la ventana ya veremos si hay necesidad y recursos para traer a alguien importante", apuntó Pellegrini, que insistió en que solo vale la pena si se ficha a un refuerzo real: "Una cosa son nombres y otra son refuerzos para a un plantel que está haciendo las cosas bien".