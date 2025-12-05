Hansi Flick quiere mantener la buena dinámica en LaLiga: “Tenemos que hacer lo mismo que contra el Atlético”

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha comparecido ante los medios en la previa del enfrentamiento ante el Real Betis en La Cartuja. Tras una importante victoria ante el Atlético de Madrid y con la Champions League en el horizonte, el técnico alemán tendrá que realizar rotaciones en una plantilla que poco a poco recupera activos

El líder de LaLiga, el FC Barcelona, disputa su segundo partido de la competición esta semana. Tras la victoria ante el Atlético de Madrid en la adelantada jornada 19, el equipo azulgrana se mide al Real Betis en el Estadio de la Cartuja como parte de la jornada 15. Por ello, el técnico culé, Hansi Flick, ha comparecido en rueda de prensa para repasar toda la actualidad del equipo.

En primer lugar, ha tenido palabras de admiración por los verdiblancos, a los que considera “un equipo fantástico”. Flick quiere mantener el buen nivel mostrado el pasado martes y prorrogar su permanencia en el liderato ante un rival muy duro: “Tenemos que hacer lo mismo que contra el Atlético. Venimos de una buena dinámica, también en los entrenos. La victoria del martes nos da confianza”.

Dudas con varios jugadores

En el apartado referente a la plantilla, el alemán ha arrojado algo de luz a la situación de Fermín López, quién se recupera de una lesión en el sóleo. “Fermín puede jugar, pero de inicio no estoy seguro. Dispondrá de minutos, eso seguro”, vaticinaba el técnico. Por otro lado, en lo referente al centro del campo, habló sobre Dani Olmo, que será baja tras sufrir una luxación en el hombro: “Dani es importante, estaba a buen nivel, pero estas cosas pasan. Hay que gestionarlo”. De igual manera, De Jong es otro de los condicionantes tras haber pasado un proceso febril. “De inicio no lo sé. Ha entrenado bien y podría jugar mañana”, decía Flick sobre el estado del neerlandés.

El FC Barcelona tiene que hacer frente a tres partidos en poco más de una semana, dando pie a las rotaciones. Sobre como gestiona la carga de minutos, Hansi Flick dijo lo siguiente: “Intento hablar con cada jugador que no está jugando, o que tal vez piensa que tiene que jugar”. Siendo conocedor del gran nivel competitivo que presenta su plantilla: “Por supuesto, puede pasar, especialmente en un club como el Barcelona, porque hay mucha calidad, que estés en el banquillo”.

Elogios para Raphinha, Eric García y Gerard Martín

Con la reciente noticia de la renovación de Eric García hasta 2031, Hansi Flick quiso aprovechar para alabar a un jugador que se ha vuelto clave en su sistema, especialmente a su polivalencia sobre el terreno: “No importa si juega de lateral derecho, lateral izquierdo o defensa central o defensa en el mediocampo. Es un jugador que juega para este equipo, para este club. Estoy realmente feliz por él. Como dije antes, se lo merecía, que haya conseguido un nuevo contrato”.

También hubo un bonito mensaje para Raphinha que, tras volver de su lesión, ha recuperado el nivel esperado y es uno de los líderes del proyecto azulgrana: “Nuestra relación es muy buena. Rapha es un jugador muy importante y lo ha demostrado porque siempre inicia la dinámica de presión. Nos aporta muchísimo y disponer con él es fantástico para mí”.

Finalmente, otro nombre propio de la rueda de prensa fue Gerard Martín. El lateral poco a poco va obteniendo mayores responsabilidades en el equipo y Flick se muestra orgulloso de ello: “En la defensa, pero también en la ofensiva, puedes verlo ahora. También cuando construimos con la pierna izquierda, es importante. Nos da más opciones, y lo está haciendo bien”.