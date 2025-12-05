Raphinha acordó una cláusula para facilitar su salida a Arabia Saudí

Raphinha, indispensable en los esquemas de Hansi Flick y renovado hasta junio de 2028, habría pactado un acuerdo con el FC Barcelona para facilitar su salida a la liga de Arabia Saudí en caso de llegar una gran oferta. Del mismo modo que ocurrió con Íñigo Martínez, el brasileño podría abandonar el club el próximo verano

Una vez se ha recuperado de su reciente lesión en el bíceps femoral, la cual lo tuvo apartado de los terrenos de juego durante dos meses, Raphinha ha vuelto al FC Barcelona con el extraordinario nivel que ha acostumbrado en las últimas campañas. El extremo brasileño fue clave en la remontada azulgrana al Atlético de Madrid por 3 a 1, donde marcó el gol del empate y realizó una gran actuación siendo un quebradero de cabeza para la defensa colchonera.

A sus 28 años, el carioca sigue liderando el proyecto azulgrana bajo la batuta de Flick. Tras una temporada de en sueño donde anotó 34 goles y repartió 22 asistencias en 57 partidos con la elástica azulgrana, Raphinha fue candidato al Balón de Oro, donde quedó en quinto lugar. Esta temporada, a pesar de estar en el dique seco por una larga lesión, ha podido disputar 11 encuentros, viendo portería en 4 ocasiones y asistiendo en 3.

El jugador se siente importante y la dirección deportiva valora su papel en el equipo, pero también se tiene en cuenta la edad de un jugador que, al acabar la temporada, estará camino de los 30 años. Por ello, según informa Xavi Campos en Catalunya Ràdio, al firmar su renovación en mayo, el brasileño pactó con Deco, director deportivo del Barça, un acuerdo para poder salir en caso de que llegara una importante oferta del fútbol saudí.

Un pacto recurrente en el Barça

Como ya pasó con Íñigo Martínez, el FC Barcelona entiende la tentación que suponen los macrocontratos de Arabia Saudí para jugadores ya consolidados en Europa y de edad avanzada. El central español fue el primero en salir de LaLiga tras llegar a un acuerdo favorable para Barça, Al-Nassr y sí mismo.

Siguiendo la estela de su excompañero, Raphinha habría acordado una cláusula muy similar. En palabras de Campos: “Él tiene contrato hasta 2028, renovó la temporada pasada, pero tiene la tentación de Arabia Saudí desde hace tiempo sobre la mesa. Y cuando renovó, ya pactó con Deco y con el Barça unas condiciones que le podrían facilitar su salida hacia Arabia Saudí el próximo verano, en 2026, después del Mundial”.

De ser así, el extremo carioca podría estar viviendo su última temporada en Europa, después de haber cruzado el Atlántico gracias a la liga portuguesa, consolidándose en la Premier League de la mano del Leeds United, y labrarse un rol de estrella en el FC Barcelona.

Por ahora, el mercado invernal no parece una opción para un jugador que, antes de salir a una liga inferior, podría tener su última oportunidad de ganar la ansiada Champions League, o seguir conquistando trofeos españoles, donde un Barça líder piensa en su segunda liga consecutiva.