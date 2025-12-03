Raphinha reivindica liderazgo y espíritu competitivo tras romper su mala racha ante el Atlético

Raphinha, uno de los grandes protagonistas del Barcelona - Atlético de Madrid, destacó la importancia de la mentalidad para remontar partidos exigentes y reconoció que pidió el cambio por puro agotamiento. El Barça, impulsado por su actitud y la de Pedri, logró tres puntos clave para sostener el liderato

Raphinha volvió a ser determinante en un escenario de máxima exigencia. El brasileño, que encadenó su segunda titularidad, fue pieza clave en la trabajada victoria del Barça ante el Atlético de Madrid, un triunfo que el propio jugador definió como “fundamental” para mantener el pulso por el liderato. Exhausto y sin fuerzas para completar el partido, no dudó en pedir el cambio, un gesto que evidencia tanto la intensidad de su actuación como su compromiso.

El extremo otorgó al triunfo el valor que merecía después de semanas irregulares. “Aunque llevamos algunos partidos por debajo del nivel del equipo, creo que lo estamos haciendo bien ahora mismo y ganar partidos tan importantes ayuda a conquistar títulos”, afirmó tras el encuentro. Para Raphinha, la clave reside en el espíritu competitivo que ha mostrado el conjunto de Hansi Flick en los momentos más exigentes.

Mentalidad y remontada: “Hay que estar preparados”

El brasileño insistió en que el equipo supo gestionar un escenario adverso gracias a su fortaleza psicológica. “Sabíamos que iba a ser difícil y que podíamos empezar perdiendo. Lo importante es creer en el trabajo. Este es el espíritu que hay que tener para sacar partidos como este”, explicó. La remontada, como ya sucedió en la pasada temporada frente al mismo rival, demuestra la capacidad del grupo para resistir y reaccionar.

Raphinha remarcó que encajar un gol no debe descomponer al equipo. “Podemos encajar, pero hay que tener la cabeza bien para remontar. La mentalidad es fundamental”, añadió. Un mensaje alineado con lo que Flick viene reclamando a su vestuario: determinación, agresividad y concentración durante los 90 minutos.

El extremo también analizó el planteamiento táctico. “Cuanto más arriba presionemos, más cerca de la portería rival estaremos y más opciones tendremos de marcar”. El Barça aceleró al Atlético en varias fases del partido recuperando balones en campo contrario, una identidad que el técnico alemán busca reforzar para recuperar mordiente ofensiva.

Rendimiento personal y fin a la mala racha

El futbolista azulgrana no escondió que todavía trabaja para alcanzar su mejor versión. “Estoy buscando mi mejor condición física. Hoy lo he notado, con un poco de cansancio. Pedí el cambio porque no podía más. Igual que Pedri. Tenemos jugadores de mucha calidad que pueden entrar”, argumentó. Su compromiso quedó claro en cada acción: presión constante, desborde y presencia decisiva en el tramo ofensivo.

Con Pedri, su conexi��n volvió a brillar. Ambos fabricaron el gol del empate antes de la media hora: pase profundo del canario y definición impecable del brasileño tras regatear al portero. Un tanto que rompió su particular maleficio frente al Atlético: había jugado ocho veces contra los rojiblancos sin ver puerta.

Un referente creciente en el proyecto de Flick

El brasileño, que viene de firmar la mejor temporada goleadora de su carrera con 34 tantos y 23 asistencias en 57 partidos, acumula ya 154 encuentros como azulgrana desde su llegada en 2022. Aunque hasta este duelo no había logrado marcarle al equipo de Simeone, su impacto competitivo está fuera de duda.

Raphinha se mostró convencido de que la confianza del equipo crecerá a partir de victorias como esta. “Son tres puntos que pueden decidir una Liga. Si sumamos partido a partido, todo irá mucho mejor”. Su influencia, dentro y fuera del campo, vuelve a ser un pilar esencial para un Barça que necesita liderazgo en los momentos decisivos.