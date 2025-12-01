Lamine Yamal y su eterna comparación: "Yo no quiero ser Messi y él lo sabe"

La joya del Barça se abre en una entrevista y habla de Messi, España, su fútbol e incluso de su forma de entender la fama

Lamine Yamal vive desde los 16 años en un escaparate permanente. Convertido en un símbolo universal del nuevo Barça y en una de las grandes figuras del fútbol mundial, el extremo concedió una entrevista a CBS News para el programa 60 Minutes, donde mostró una madurez impropia de su edad. Entre reflexiones sobre sus orígenes, sus sueños y su estilo de juego, dejó una frase que destaca sobre el resto: “Ni yo quiero ser Messi ni Messi quiere que yo sea él”.

Lamine, un talento que juega para divertirse, no para romper récords

Con una calma que sorprende, Lamine explicó cómo concibe el fútbol en su día a día. “Divertido. Esa es la palabra. Juego para que la gente disfrute”, aseguró, descartando la obsesión estadística que domina el fútbol actual. Su objetivo, dice, no es marcar un millón de goles, sino emocionar y crear un vínculo con los niños que lo miran como modelo. “Quiero que los niños quieran ser como yo. El fútbol va más allá de hacer goles o regates”.

Esa filosofía se refleja también en la forma en la que vive cada partido. Dice no sentir presión, ni siquiera cuando debutó con España en una Eurocopa con 16 años. “Para mí era como un torneo de cadete. Me ponía música, veía TikTok, me dormía en el bus… y luego disfrutaba”.

Messi, España y un Mundial que quiere ganar

La parte más potente de la entrevista llegó con la eterna comparación con Leo Messi. Lamine fue contundente. “Para mí es el mejor de la historia. Si nos vemos habrá respeto mutuo. Pero ni yo quiero ser Messi ni llevar el 10 por él. Quiero mi propio camino”. Una declaración que rompe el relato repetido durante meses y que también evidencia personalidad.

También habló de su elección por España en lugar de Marruecos. Admitió que valoró ambas opciones, especialmente cuando la selección marroquí llegó a semifinales del Mundial, pero que nunca vaciló en el momento decisivo. “Me he criado en España, es mi país. Con Marruecos hubiera sido bonito también, pero siempre soñé con jugar una Eurocopa”. Y ahora ya piensa en cotas mayores: “España llega como candidata seria al Mundial. Vamos a ganarlo”.

Fama, familia y la sensación de estar cambiando el fútbol

Lamine también expresó su vínculo emocional con todo lo que tiene que ver con el fútbol. “Es el primer amor de mi vida”, confesó. Y se emocionó al explicar cómo su impacto está devolviendo ilusión a su entorno. “Mi madre ve todos los partidos. Mucha gente me dice que ha vuelto a ver fútbol por mí. Los niños vuelven a ponerse camisetas, los turistas compran el 10… eso me hace ver lo que estoy consiguiendo”.

A sus 18 años, Lamine Yamal es ya una estrella mundial. Y lo es a su manera, como si todavía estuviera jugando en el parque.