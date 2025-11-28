Hansi Flick: "Ahora le toca a Lamine dar un paso adelante"

El entrenador del Barça continuó lamentándose por la dura derrota contra el Chelsea del pasado martes, recalcando que "anímicamente estamos todos mal" y confirmando la baja de Araujo para recibir mañana al Alavés en el Camp Nou, además de dejar un mensaje a Lamine Yamal

El Barcelona recibirá mañana a las 16:15 al Alavés en el Camp Nou, en el encuentro correspondiente a la jornada 14 de LaLiga EA Sports. Los de Hansi Flick recibirán al equipo de Coudet tras perder en su visita al Chelsea en el duelo de la UEFA Champions League. De esta manera, el técnico alemán ha explicado cómo se encuentra la plantilla tras el duro palo sufrido el martes pasado y ha dejado un mensaje a Lamine Yamal. Además, el exentrenador del Bayern ha confirmado la baja de Araujo para enfrentarse al conjunto vasco por un "virus estomacal".

Hansi Flick confirma la baja de Araujo contra el Alavés

En este sentido, Hansi Flick comenzó la rueda de prensa valorando al equipo de Coudet: "Siempre se trata de marcar goles. El Alavés defiende muy bien, con pasión. Será difícil marcar, pero creo que lo lograremos. Lo importante es sumar los tres puntos". Además, el técnico del Barcelona confirmó la baja de Araujo: "Tiene un virus estomacal. Es baja hoy en el entrenamiento y también mañana en el partido. Anímicamente, estamos todos mal. La derrota contra el Chelsea ha sido difícil. Pensamos que podíamos ganar. Hay que ser optimistas de cara al próximo partido".

Por otra parte, Hansi Flick lamentó la lesión de Fermín, que supone una nueva baja para la convocatoria del encuentro de mañana contra el Alavés: "La entrada del Athletic le afectó, pero no tuvo problemas. Fue tras el partido contra el Chelsea que notó molestias. No hay más interpretaciones. Esto es fútbol y cosas así ocurren. A veces tiene que ver con el calzado nuevo. Ahora cada mes tienen un color nuevo en las botas". De esta manera, el entrenador alemán señaló la importancia de Raphinha en el equipo: "Para mí es uno de los jugadores más centrados del equipo y le he echado de menos. Se ajusta mucho a nuestra filosofía, normalmente tiene un impacto muy positivo en nuestro juego. Es muy bueno cuando hay transición. Su temporada del año pasado no vino de la nada, tiene muchas ganas de poder demostrar lo bueno que es. Yo quiero que nos demuestre lo bueno que es".

Hansi Flick valora el partido de Lamine ante el Chelsea

Además, Hansi Flick siguió analizando el golpe sufrido contra el Chelsea: "Cuando perdemos y cuando encajamos tres goles es fácil decir que no fue un buen partido o que no fue el Barça que nos gustaría ver. Al fin y al cabo, hay gente que no sabe lo que necesitamos para jugar con esa línea adelantada. Eso es lo que necesito de los jugadores. La culpa parece de la defensa, pero no es justo. Si no presionamos bien todos, tendremos problemas, quiero dejarlo claro. Dije que era optimista porque hicimos bien algunas cosas, pero hay que mejorar en la delantera cuando iniciamos la presión. Yo quiero ver lo que veo en el entrenamiento y me gusta lo que veo. Los jugadores están muy centrados y tienen mucha calidad. Pedri, Raphinha y Marcus nos aportarán más cosas".

Por último, Hansi Flick hizo balance del partido que hizo Lamine Yamal frente al Chelsea y su momento actual con el Barça: "Lamine está bien y se siente bien. Muchos jugadores, cuando les cambiamos, no están contentos. Yo también fui jugador y muchas veces no reaccioné como debía. Cucurella es uno de los mejores laterales del mundo, es muy buen jugador. Pero, para mí, ahora le toca a Lamine dar un paso adelante y demostrar que hay que olvidar el partido del Chelsea. Es cuando tiene que demostrar lo bueno que es".