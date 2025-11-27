Aleñá, antes de jugar contra el Barça: "Siempre pienso que nunca es un buen momento para ir al Camp Nou"

El exjugador del Barcelona ha analizado el enfrentamiento del próximo sábado, donde el Alavés visitará el todavía en reforma estadio azulgrana, además de valorar el momento de forma de Lamine Yamal, del propio equipo de Hansi Flick y de su pasado en el conjunto culé

Carles Aleñá afronta este sábado un partido especial contra el Barcelona, correspondiente a la jornada 14 de LaLiga EA Sports. El jugador del Alavés vuelve a la que fue su casa y lo hará en el Camp Nou, donde ya se jugó la pasada semana el duelo entre los de Hansi Flick y los de Ernesto Valverde. Por ello, el centrocampista ha querido analizar el momento de forma del conjunto culé, que viene de sufrir un duro palo al caer derrotado contra el Chelsea en la UEFA Champions League, además de valorar la figura de Lamine Yamal siendo clave.

Aleñá analiza su vuelta al Camp Nou y el momento del Barçaç

De esta manera, Aleñá ha atendido al diario Sport para analizar lo que espera del choque del Alavés ante el Barcelona, que viene de perder contra el Chelsea 3-0: "Siempre pienso que nunca es un buen momento para ir al Camp Nou. Creo que el Barça viene haciendo una gran temporada. Ha tenido tropiezos, pero sigue siendo el mismo equipo, el mismo planteamiento, el mismo entrenador. Va a ser un partido muy complicado. Querrán darle la vuelta a la situación, calmar un poco, pero también hemos visto dónde el Barça sufre, dónde se les puede hacer daño y vamos a intentar poner las cosas difíciles".

En este sentido, Aleñá resalta las claves del Barcelona - Alavés del próximo sábado: "Para hacer daño a un equipo así, sobre todo hay que hacer un partido perfecto. Hay que buscar espacios, que no se sientan cómodos cuando tengan el balón. También puedes tener la personalidad de jugar en su campo, de intentar tener el balón, porque si no es un equipo que te somete mucho, que te crea ocasiones, con jugadores de talla mundial".

Aleñá habla de su decisión de salir del Barça

Por otro lado, Aleñá hizo balance del partido de Cucurella ante el Barcelona del pasado martes: "Me imagino que estará contento. Tenía ganas de jugar contra el Barça, en Europa. Sí, un partidazo. No me sorprende, todos los partidos los juega así, con esta intensidad. No dejó ni respirar a Lamine Yamal. Ahora mismo, sin duda, es el mejor lateral izquierdo del mundo".

Por último, Aleñá valoró su decisión de decir adiós al Barcelona en 2021 tras varias cesiones: "No, no me arrepiento. No fue fácil dejar el club porque llevaba toda mi vida ahí. Pero cuando sientes que no tienes sitio y que por mucho que hagas ya no vas a entrar en esos planes, también es de valiente dar un paso al frente para sentirte importante y valorado en otros sitios. Es verdad que después hubo una etapa con Valverde. Después del primer partido de Liga en Bilbao, juego de titular y me cambia a la media parte. A partir de ahí, estoy cuatro meses sin convocar. Ahí creo que me afectó un poco mentalmente, psicológicamente. Porque no me lo esperaba. Y ahí es cuando después decidí irme al Betis. Me faltó igual esa paciencia, esa calma de darle la vuelta. Quise buscar la salida muy rápido".