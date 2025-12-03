El Alavés promociona a la perla que le birló a Athletic y Real Sociedad

Coudet hizo debutar en la Copa del Rey al joven extremo bilbaíno Izei Hernández, aún en edad juvenil. Antes de desembarcar en Vitoria fue tentado tanto por el club donostiarra como por los rojiblancos, con los que incluso llegó a entrenarse en Lezama

Su particular filosofía obliga al Athletic Club a tener unas importantes redes de captación para tratar de pescar a todos los posibles talentos que destacan en su área de influencia. Pero no siempre es posible cumplir con esa misión. El último ejemplo es el de la perla de la UD Logroñés, Manex Rezola, que se ha decantado por la oferta del Real Madrid. Pero en otros casos, también son clubes de su entorno los que consiguen adelantarse a los rojiblancos, como hizo el Deportivo Alavés con el extremo Izei Hernández.

El bilbaíno, del barrio de Miribilla, fue tentado desde Ibaigane tras destacar en el juvenil del Santutxu, donde era entrenado por el ex rojiblanco Ibai Gómez. Incluso acudió en varias ocasiones a entrenar en Lezama y se llegó a dar por hecha su contratación, al tiempo que la Real Sociedad también mostró interés en su fichaje. Pero fue el Deportivo Alavés el que se movió más rápido, dejando atado la pasada campaña a un futbolista muy del gusto de su actual entrenador, Eduardo Coudet.

Los números de Izei Hernández

A sus 18 años, el habilidoso extremo, que destaca por su velocidad y descaro, sigue siendo juvenil, pero ya la pasada campaña jugó con el Alavés C en Tercera RFEF. A las órdenes de Germán Beltrán, brilló con seis goles y cuatro asistencias en 30 partidos, lo que catapultó el pasado verano al equipo B de los babazorros, una categoría más arriba. Así, este curso suma ya dos pases de gol en 10 encuentros en Segunda RFEF, pese a ser el único juvenil del plantel, lo que ha hecho que Coudet lo vigile muy de cerca.

El técnico argentino le ve cualidades para dar el salto a la elite y ya la pasada jornada lo llamó a filas para el duelo liguero ante el FC Barcelona. No llegó a debutar. Pero este pasado martes, en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey, sí se produjo su esperado estreno ante el Portugalete. Saltó al campo en el minuto 83, en lugar de Aleñá, y en la prolongación generó el 0-3 definitivo obra de Toni Martínez.

Contrato hasta 2027

En Mendizorroza existe el convencimiento de que Izei Hernández está quemando etapas a una velocidad que aventura su llegada a la elite más pronto que tarde, siendo el 14º futbolista más joven en debutar con su primer equipo. De momento, lo tiene atado con un contrato hasta 2027, pero una vez colocado en el escaparate, no es de extrañar que trate de ampliar dicho vínculo para espantar a posibles interesados. Entre ellos podría encontrarse de nuevo un Athletic que nunca pierde de vista aquellos jugadores interesantes que encajan en su filosofía.