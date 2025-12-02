El Real Madrid se adelanta al Athletic por la perla de la UD Logroñés: Manex Rezola

El extremo derecho de la UD Logroñés está siendo la sensación en Segunda RFEF y el conjunto blanco ha entrado con todo para llevárselo a su cantera, proponiendo mejores condiciones al club riojano y al joven donostiarra que la entidad de Ibaigane

El Athletic Club tiene una amplia red de captación de talento por todo el País Vasco así como las comunidades vecinas. Lezama se nutre de jóvenes talentos cada año con la esperanza de llegar algún día al primer equipo y debutar en San Mamés, como por ejemplo ha logrado hacer recientemente Selton Sánchez. Sin embargo, el Athletic casi siempre acostumbrado a llevarse el gato al agua en estos casos ante clubes como la Real Sociedad, Alavés u Osasuna, se ha contrado en esta ocasión con un duro competidor por hacerse con los servicios de Manex Rezola.

Y ese no es otro que el Real Madrid. Tal y como apunta el periodista Ángel García en la red social X, el conjunto blanco está a punto de pagar el traspaso para hacerse con los servicios del atacante de 19 años de la UD Logroñés, que milita en Segunda Federación y está siendo una de las sensaciones de la temporada. El joven extremo derecho tan sólo se ha perdido un partido con el conjunto riojano, siendo titular en 10 de los once encuentros que ha disputado, marcando un gol, el de la victoria frente al Ebro en la jornada 3. También disputó lo 90 minutos en el partido de primera ronda de Copa del Rey, donde cayeron ante la Ponferradina (1-3).

Todo ello ha llevado al Real Madrid a tomar la decisión de apostar por el joven futbolista donostiarra con una oferta superior a la del Athletic Club, que también había movido ficha por el extremo derecho. De esta forma, la entidad blanca y la UD Logroñés estarían cerca de alcanzar un acuerdo para el traspaso del futbolista que podría poner rumbo a la capital española una vez el cuadro riojano acabe la primera vuelta del campeonato coincidiendo con las Navidades.

Manex Rezola renovó el pasado verano con la UD Logroñés y desde entonces han sido varios los clubes que han llamado a las oficinas de Las Gaunas para interesarse por el joven futbolista, tal y como desvela el medio riojano NueveCuatroUno, colocando en la carrera a clubes como el Alavés, Osasuna, Espanyol o Villarreal. El Athletic había sido el club que había mostrado mayor interés por Rezola hasta que ha aparecido el Real Madrid, que pone sobre la mesa unas circunstancias más favorables tanto para el jugador como para el club que el resto de pretendientes.

Con contrato ahora hasta 2029 tras subir al primer equipo el pasado verano desde el juvenil y con una cláusula y un salario que va en aumento con los años siempre que la UD Logroñés logrará ascender, todo apunta a que Rezola acabará en la cantera del Real Madrid estas Navidades, que podría pagar perfectamente su cláusula que ahora mismo está fijada en 200.000 euros.