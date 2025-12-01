Athletic Club y Eibar, en conversaciones para potenciar la cantera

Athletic Club y Eibar dialogan acerca de un posible acuerdo para potenciar la cantera de ambos clubes aprovechando la inversión en la nueva ciudad deportiva que hará el conjunto armero

El Athletic Club sigue apostando por potenciar la cantera de Lezama. Los triunfos rojiblancos han llegado de la mano de los jóvenes jugadores que se han criado en el club y que suponen el presente y futuro de la entidad vasca. Para reforzar la postura en cuanto a la cantera, el Athletic busca aliados y encuentra en el Eibar un posible socio de cara a un futuro cercano. El conjunto que actualmente milita en Segunda división ampliará la ciudad deportiva con un costo de unos 20 millones de euros, aproximadamente. Por ello, para potenciar la cantera en Vizcaya, el Athletic Club y el Eibar están en conversaciones en busca de una alianza.

Athletic y Eibar, en conversaciones para potenciar la cantera

La presidenta del Eibar, Amaia Gorostiza, reveló que las conversaciones entre el club armero y otros grandes equipos de la zona están "avanzadas" aunque no especificó que se tratase del Athletic Club. Pero según ha anunciado El Correo, el Eibar y el club bilbaíno se reunieron en septiembre para informarle de sus planes y conocer si desea ser el aliado que busca. Desde entonces, ninguno de los dos clubes han dado pista del posible acuerdo entre ambos equipos. La relación entre el Athletic y el Eibar es óptima, siendo el club azulgrana uno de los 'alidados' del conjunto rojiblanco a la hora de ceder jugadores. En los últimos años, el conjunto armero han cedido al defensa central Aldai y traspasaron a Izeta a los bilbaínos. Este nuevo proyecto de cantera para el Eibar supone una gran oportunidad para el Athletic en inversión de futuro de cara a un proyecto que sigue tomando forma asentado en Lezama.

Aún así, se desconoce, de momento, el posible acuerdo al que llegarán ambos equipos en caso de ponerse de acuerdo y decidirse a firmar la alianza. Otros clubes de la comarca, como la Real Sociedad, siguen muy de cerca el proyecto de cantera del Eibar que, en caso de no firmar por el Athletic, pasará a ser un competidor directo debido a su situación estratégica. Además, el Eibar también ha mantenido contactos con algunos clubes extranjeros que amenazan el reinado del Athletic en talento vasco. Mientras tanto, Jon Uriarte, presidente del Athletic, sigue colocando a Lezama en el centro de un proyecto que recibe el apoyo masivo de la afición y socios que dieron el 'sí' a las cuentas propuestas por el presidente.