La normativa que impide al Athletic tirar del 'pichichi' de su filial en Champions

La falta de gol de los rojiblancos volvió a quedar patente ante el Slavia de Praga. Valverde alineó en punta a Guruzeta y luego recurrió de nuevo a Unai Gómez, dejando a Asier Hierro en el banquillo y sin poder llevarse siquiera a Ibai Sanz

El Athletic Club no encuentra el camino esta temporada. En LaLiga, los de Valverde están a cuatro puntos de las plazas europeas, que es el gran objetivo marcado desde Ibaigane. Nadie discute que la prioridad está en el campeonato doméstico. Pero el discurrir del equipo en la Champions está dejando un poso de decepción tras la gran ilusión que generó el regreso a la máxima competición continental. Con 4 puntos de 15 posibles, el cuadro bilbaíno está obligado a sumar al menos 7 más en los tres compromisos que le restan ante PSG, Atalanta y Sporting de Portugal, y tampoco eso le asegura el pase a la ronda previa a los octavos.

Las ausencias de un hombre clave como Nico Williams, obviamente, se dejan notar. Pero uno de los grandes problemas está sin duda en la delantera, como quedó patente en el último choque europeo. La falta de puntería impidió que los rojiblancos se llevasen la victoria ante el Slavia de Praga, pese a acumular ocasiones de sobra para ello, y el 0-0 final ha puesto más de relieve si cabe la carencia existente en la vanguardia.

Guruzeta admite el problema

"La falta gol nos está matando", reconoció tras el partido Gorka Guruzeta, al que las lesiones de Maroan Sannadi e Iñaki Williams han dejado prácticamente como único ariete específico del primer plantel, pues Valverde apenas cuenta con Urko Izeta, que además no está inscrito en la Champions y podría hacer las maletas en enero, con Deportivo Alavés y Real Oviedo pendientes.

Ante esta falta de recursos, el 'Txingurri' viene tirando de Unai Gómez como delantero. El de Bermeo ya fue titular en punta ante el Barça y volvió a salir por Guruzeta en la recta final del choque disputado en la República Checa. Antes, también había sido la solución de urgencia en la visita al Newcastle, en la que además debutó el canterano Asier Hierro, que volvió a ser convocado este pasado martes pero no tuvo minutos. ¿Pero y qué sucede con el máximo goleador del Bilbao Athletic?

Los números de Ibai Sanz

En realidad, Asier Hierro es habitual suplente de Ibai Sanz, que está cuajando una gran campaña con el filial en Primera RFEF, donde suma 7 goles en 13 partidos. Con esos números, el de Barakaldno aporrea con fuerza las puertas del primer equipo. Pero de momento Valverde no lo ha llamado a filas. En LaLiga, dicha ausencia es una mera decisión particular del técnico, que sí citó a su compañero ante el Oviedo. Pero en la Champions, es la normativa UEFA la que le impide aprovechar las bajas en ataque para gozar de una oportunidad.

Supera la edad permitida por la UEFA

A sus 22 años, y después de haber vivido dos cesiones en Gernika y Sestao River, Ibai Sanz rebasa la edad permitida para formar parte de la lista B, en la que solo pueden figurar jugadores sub 2 que hayan nacido el 1 de enero de 2004 o después de esta fecha. La misma traba que impidió, por ejemplo, inscribir en esa relación de canteranos a los centrales Izagirre y De Luis. Ambos, en cambio, fueron incluidos en la lista A, en detrimento de Izeta, por las dudas que aún existían por entonces con el fichaje de Laporte, si bien ninguno de ellos ha jugado esta campaña con el primer equipo y ni siquiera vienen siendo fijos en el filial.