Slavia Praga 0-0 Athletic Club: Sin acierto, sin convencimiento y sin victoria

El Athletic Club, que comenzó muy mal el partido, se fue reponiendo con el paso de los minutos, sobre todo en la segunda mitad, en un partido que acabó 0-0 y que vuelve a dejar en evidencia los problemas del equipo rojiblanco que casi que dice adiós a la siguiente ronda de la UEFA Champions League. El ataque del equipo bilbaíno no estuvo acertado, el equipo no tuvo convencimiento y se marcha de Praga sin la tan ansiada victoria.

El Athletic Club tira 45 minutos a la basura

La primer parte fue una batalla, literal, entre el Slavia Praga y el Athletic Club. El fútbol brilló por su ausencia, mientras que los golpes y las faltas se multiplicaban. El equipo checo planteó un partido muy físico, algo que el Athletic sufrió, especialmente Guruzeta, al que tenían atado de pies y manos. Sancet fue el primero y el único en tener una ocasión en los primeros 45 minutos, pero la puntería le jugó una mala pasada y, un partido más, se quedó sin el premio del gol. En defensa, el Athletic no sufrió demasiado, más allá de alguna jugada aislada a la espalda de la zaga rojiblanca. El partido, tras más y más faltas, se fue al descanso con un 0-0 merecido y con una sensación muy negativa en cuanto a fútbol.

Stanek niega los 3 puntos al Athletic

La segunda parte comenzó con un ritmo de partido completamente diferente y con el Athletic Club avasallando la portería del Slavia Praga que, a través de Stanek, se libró de ir por detrás en el marcador. El guardameta del equipo checo sacó dos manos espectaculares a Robert navarro y una extraordinaria a Sancet que provocó la desesperación de Ernesto Valverde. Cuando mejor estaba el Athletic y cuando más cerca estaba el gol, Valverde dio entrada a Selton y Nico Williams, sustituyendo a Berenguer y Sancet. Los cambios no sentaron demasiado bien al Athletic que volvió a perder el control del partido. Chalovpek, central, estuvo a punto de hacer el 1-0 a falta de 10 minutos para el final tras un córner fatal defendido por los vascos. El chuto del zaguero se marcho por encima de la portería, incomprensiblemente, siendo esta la última oportunidad del partido. El empate parecía convencer al Athletic que logra un punto que sabe a poco y que no sirve para mucho.

Ficha técnica del Slavia 0-0 Athletic

0 - Slavia Praga: Stanek; Moses, Chaloupek, Zima; Doudera (Holes, m.55), Sadilek, Zafeiris (Chytil, m.79), Mbodji (Boril, m.55); Provod, Chory y Sanyang (Kusej, m.55).

0 - Athletic Club: Unai Simón; Areso (Lekue, m.79), Vivián, Paredes, Adama; Galarreta (Jauregizar, m.64), Rego; Berenguer (Nico Williams, m.58), Sancet (Selton, m.58), Robert Navarro; y Guruzeta (Unai Gómez, m.79).

Árbitro: Donatas Rumsas (Lituania). Mostró tarjeta amarilla a los locales Provod (m.15), Chory (m.15), el técnico Trpisovsky (m.41), y a los visitantes Guruzeta (m.19), Galarreta (m.48+), el técnico Valverde (m.60), Paredes (m.85).

Incidencias: Partido de la quinta jornada de la Fase de Liga de la Liga de Campeones disputado en un Fortuna Arena cerca del lleno de 20.000 espectadores pero con huecos en las gradas. Entre ellos algo más de mil aficionados del Athletic