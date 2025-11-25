Slavia Praga - Athletic Club: resumen, resultado y goles

¡Buenas tardes y bienvenidos a la República Checa! La noche de hoy nos deparará un duelo especial en la Champions League para el Athletic Club ya que su continuidad en la competición europea depende, a gran escala, del resultado del partido de hoy. ¡Arrancamos con la previa!

Al Slavia, no obstante, le animan el liderato y el invicto que mantiene en la liga de su país, donde suma 10 victorias y 6 empates en las 16 primeras jornadas y mantiene dos puntos de ventaja sobre su gran rival, el Sparta. En la última jornada se impuso al Bohemians 1905 por 3-1 con tantos de Chory, Provod y un tanto en propia puerta del equipo visitante.

La de esta noche será la tercera visita del Athletic a Praga tras dos anteriores al Sparta saldadas con derrota. La primera fue un 2-0 en la ida de la primera ronda de la Copa de Ferias de 1970 y la segunda, con el argentino Marcelo Bielsa en el banquillo, un 3-1 en la fase de grupos de la Liga Europa el 4 de octubre de 2012.

Ernesto Valverde no se ha andado por las ramas en la rueda de prensa de cara al partido entre el Slavia Praga y el Athletic Club correspondiente a la jornada 5 de la UEFA Champions League y advierte que, en caso de derrota, el equipo puede ir diciendo adiós a la competición europea. "Quedan 12 puntos. Necesitamos ganar si queremos continuar. De perder, te quedas sin margen . No solo cuenta la victoria, sino recuperar buenas sensaciones " señaló Ernesto Valverde

La figura de Valverde empieza a estar en entredicho, aunque sigue teniendo grandes valedores como el entrenador de su próximo rival en la Champions League, que reafirma la presencia del 'Txingurri' . "Tenemos una historia juntos. Ernesto es un chico muy majo que ha jugado en grandes clubes y su currículum es una excelente carta de presentación. Al ver al equipo, se nota inmediatamente que es él quien lo entrena. Me gusta su tranquilidad y la perspectiva que tiene durante los partidos ", señala Trpisovsky.

Gran contragolpe del Athletic que encuentra a Guruzeta al espacio. El delantero se abre y cede el balón a Sancet que, desde el punto de penalti, engatilla de cara a portería. Su chut, muy flojo, se topa con las manos del portero del Slavia. Muy buena ocasión para los rojiblancos, hoy de azul oscuro.

Golpe durísimo sobre Guruzeta que se duele en el suelo y pide castigo para el defensor del Salvia Praga tras un plantillazo en el tobillo. Muy fea la acción del defensa sobre el atacante del Athletic, que tiene amarilla.

Ocasión de oro para el Athletic Club. El centro lateral de Berenguer es despejado por la defensa, pero Robert Navarro, recoge el rechace en el área y chuta a puerta con todo a favor. Stanek, realiza un paradón y evita el primer gol rojiblanco

El Athletic viaja hasta Praga en una situación límite para medirse al Slavia en la jornada 5 de la Champions League. Una derrota supondría un adiós adelantado a la competición europea. El equipo español ha tocado fondo con el 4-0 que le endosó el Barcelona en LaLiga y busca rehacerse en la Champions League ante un rival ya conocido.

Situación límite en el Athletic

El Athletic, con tres puntos sumados y a uno de los cuatro que ahora darían el billete a los dieciseisavos de final, visita al Slavia, que ha logrado dos empates en los cuatro partidos jugados. La situación empieza a ser casi límite, porque el próximo rival de los 'leones' será el PSG en San Mamés. Además, el Athletic aterriza en un muy mal momento tras encajar un inapelable 4-0 que ahondó en la falta de gol que están sufriendo este año los de Ernesto Valverde y que remató una expulsión a Oihan Sancet, después de una entrada del navarro a Fermín López, que tuvo difícil explicación. Tras esa roja, como no podrá jugar el sábado en Valencia frente al Levante, a Sancet se le espera titular en el Fortuna Arena, donde la duda es si Valverde optará por refrescar al equipo tres días después de un choque que venía precedido de un parón liguero de dos semanas o si, ante la importancia del encuentro, optará por mantener al bloque titular.

El Slavia Praga, un viejo conocido del Athletic en Europa

Enfrente, el Athletic tendrá un Slavia también al límite al que conoce de la temporada pasada y que buscará su primer triunfo en el torneo tras sumar dos empates, en casa con el Bodo Glimt (2-2) y en Bérgamo con el Atalanta (0-0), y encajar claras derrotas frente al Inter (3-0) y al Arsenal (0-3). Uno de los caminos del conjunto checo para lograr esa primera victoria sería repetir el juego arrollador que realizó la temporada en San Mamés, aunque añadiéndole pegada porque al final acabó cayendo por un gol de Nico Williams y no haber sido capaz de marcar al destacado ese día Julen Agirrezabala. El Slavia fue de los mejores equipos, si no el mejor, que pasó la temporada pasada por 'La Catedral', y mañana llega al choque como líder de la liga de su país, por delante del vecino y gran rival Sparta. Lo que parece avanzar dificultades a los leones ante rivales conocidos como el técnico Jindrich Trpisovsky, en su novena temporada en el Slavia, y jugadores como el capitán Lukas Provod, el centrocampista Christos Zafeiris o el delantero Tomas Chory.