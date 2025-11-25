Slavia Praga - Athletic Club: resumen, resultado y goles

Slavia Praga - Athletic Club: resumen, resultado y golesSigue en directo en ESTADIO Deportivo el choque de la jornada 5 de la Champions League entre el Slavia Praga y el Athletic Club
Slavia Praha
Athletic
Minuto a minuto
Final del partido con empate 0-0 en el marcador. El Athletic Club se lleva de Praga un punto casi inservible y se la juega todo a los últimos partidos de la fase de la liguilla
Se añaden 4 minutos mientras Rego se pelea con algunos jugadores checos
Lío en Praga. Golpes, empujones y Paredes muy caliente después de que Chory lo arrollase. ve la amarilla el central vasco y se perderá el siguiente duelo.
¡De la que se acaba de salvar el Athletic!
Un córner en contra, fatal defendido, ha podido desembocar en gol del Salvia Praga que Chalovpek, en boca de gol, manda por encima del larguero un balón que era gol cantado. Susto para los vascos
Doble y últimos cambios en el Athletic. Salen Guruzeta y Areso para dar entrada a Unai Gómez y Lekue
La falta acaba en las manos de Unai Simón, que sale muy valiente
Areso regala la posesión del balón y comete una falta muy peligrosa. jugada para olvidar del ex de Osasuna
Unai Simón, con una gran salida, desbarata el peligro checo
Se viene arriba el Slavia y abajo el Athletic. los locales proponen y los visitantes, sometidos, se defienden como gato panza arriba
Los cambios de Valverde no han sentado demasiado bien al Athletic que ha pasado de rozar el gol a perder la posesión de la pelota
Cambio en el Athletic. Se marcha Galarreta y entra Jauregizar
Amarilla para Ernesto Valverde
Doble cambio en el Athletic. Salen Sancet y Berenguer y entran Nico Williams y Selton
Triple cambio en el Slavia. se marchan Mbosji, Sanyang y Doudera por Holes, Boril y Kusej
¡Qué paradón de Stanek!
Gran remate de cabeza de Sancet que se colaba por la escuadra, pero Stanek, otra vez, evita el gol de los vascos
Otro paradón de Stanek a Rober Navarro que se desespera. Ha empezado con mucha intensidad la segunda parte el Athletic
¡No se lo puede creer Valverde!
Ocasión de oro para el Athletic Club. El centro lateral de Berenguer es despejado por la defensa, pero Robert Navarro, recoge el rechace en el área y chuta a puerta con todo a favor. Stanek, realiza un paradón y evita el primer gol rojiblanco
Probaba desde la distancia Rego, pero su chut se marcha desviado
Comienza el segundo tiempo. Esperemos que tenga más emoción que el primero. Mueve la pelota el Slavia Praga que avanza como en el fútbol americano, por yardas
Final del primer tiempo con empate en el marcador. Poco fútbol y del malo sobre el césped del Eden Arena. ¡Nos vemos en la segunda mitad!
Otra falta más y amarilla para Galarreta que se queja al colegiado. Muchos golpes y poco fútbol sobre el césped del Eden Arena
Se recupera el 23 del Slavia mientras que se añaden 3 minutos más
Ojo que los jugadores del Slavia cogen en brazo a un compañeros que no puede respirar bien tras un choque con sancet
Amarilla para Trpisovsky., entrenador del Slavia Praga
Ocasión de peligro del Slavia Praga que no consigue materializar. El balón al segundo palo de Chory no encuentra rematador en el área pequeña y es finalmente Mbodji quien acaba termina do la jugada con un chut lejano que se estrella en Areso.
Falta de Paredes sobre Chory, se la devuelve el central vasco. ¡Vaya duelo de titanes!
Y otra falta más, esta vez con amarilla incluida para Chory
Se desespera Guruzeta que recibe otra falta en el centro del campo que el colegiado no sanciona con amarilla
Se sigue calentando el partido. Ahora es Paredes quien hace una entrada fea sobre Zafeiris para cortar la contra de los checos
Bien tapado por Adama la vaselina de Chory, que vio muy adelantado a Unai Simón e intentó una genialidad. El Slavia está pillando la espalda a la defensa del Athletic que vuelve a mostrarse vulnerable
El gigante del Slavia se recupera y vuelve al terreno de juego
Chory, delantero estrella del Slavia se duele en el suelo. Ha podido hacerse mucho daño en su rodilla izquierda, que se ha quedado clavada en el césped
Adama se encara con Doudera y Unai Simón pone paz entre ambos jugadores. se calienta el partido en Praga. Algunos lo agradecerán porque las temperaturas son muy bajas
Gran carrera de Vivian para cortar el avance de Sanyang. El 'teniente' le gana la carrera al atacante del Slavia y se gana el aplauso de Valverde
Golpe durísimo sobre Guruzeta que se duele en el suelo y pide castigo para el defensor del Salvia Praga tras un plantillazo en el tobillo. Muy fea la acción del defensa sobre el atacante del Athletic, que tiene amarilla.
Fuera de juego de Sanyang, que se quedaba solo en el área. El linier, muy atento, levanta el banderín y señala la posición antirreglamentaria del atacante del Slavia
Primer lío del partido. Un jugador del Slavia, Provod, se interpone entre Unai Simón y su saque rápido y se lleva una gran patada del internacional español y la tarjeta amarilla por parte del colegiado
Probaba suerte el Slavia desde la distancia. Provod armó un golpeo que se marcha desviado
Prueba Sancet desde media distancia, pero su chut se marcha rozando el palo
Está recuperando el Athletic en campo rival con mucha facilidad, pero con la misma sencillez que gana el esférico, lo pierde. Las imprecisiones son demasiadas en estos primeros 10 minutos
Stanek salva al Slavia
Gran contragolpe del Athletic que encuentra a Guruzeta al espacio. El delantero se abre y cede el balón a Sancet que, desde el punto de penalti, engatilla de cara a portería. Su chut, muy flojo, se topa con las manos del portero del Slavia. Muy buena ocasión para los rojiblancos, hoy de azul oscuro.
Robaba el Athletic cerca del área rival, pero el colegiado señaló infracción de Sancet, que reclama al árbitro.
¡Arranca el partido en Praga!
Primera posesión para el Athletic que pone el balón en movimiento, aunque le dura poco el balón en los pies. Los locales contragolpean y acaban encontrando a Unai Simón, que hace la primera intervención del partido.
Espectáculo de pirotecnia en Praga antes de que de comienzo el partido. Choque crucial para el equipo checo que quiere seguir con vida en la Champions League. ¡Saltan los jugadores al terreno de juego!
Se retiran los jugadores al túnel de vestuarios para recibir las últimas indicaciones de los técnicos. ¡Esto está a punto de arrancar!
Trpisovsky defiende a Valverde
La figura de Valverde empieza a estar en entredicho, aunque sigue teniendo grandes valedores como el entrenador de su próximo rival en la Champions League, que reafirma la presencia del 'Txingurri'. "Tenemos una historia juntos. Ernesto es un chico muy majo que ha jugado en grandes clubes y su currículum es una excelente carta de presentación. Al ver al equipo, se nota inmediatamente que es él quien lo entrena. Me gusta su tranquilidad y la perspectiva que tiene durante los partidos", señala Trpisovsky.
Los futbolistas de ambos equipos empiezan a saltar al terreno de juego para calentar
Ernesto Valverde avisa
Ernesto Valverde no se ha andado por las ramas en la rueda de prensa de cara al partido entre el Slavia Praga y el Athletic Club correspondiente a la jornada 5 de la UEFA Champions League y advierte que, en caso de derrota, el equipo puede ir diciendo adiós a la competición europea. "Quedan 12 puntos. Necesitamos ganar si queremos continuar. De perder, te quedas sin margen. No solo cuenta la victoria, sino recuperar buenas sensaciones" señaló Ernesto Valverde
Sorpresa en el Athletic
El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, refresca esta noche en Praga ante el Slavia el equipo con seis cambios respecto al once del pasado sábado en el 4-0 del Camp Nou y da descanso, entre otros, a los internacionales Nico Williams y Aymeric Laporte.
A quienes no da descanso Valverde es a Íñigo Ruiz de Galarreta y Oihan Sancet, quienes no jugarán por sanción el sábado ante el Levante en el Ciutat de Valencia.
Además de ambos, se mantienen en el once inicial los también internacionales Unai Simón y Dani Vivián, y asimismo Alex Berenguer. Y entran en ese once Jesús Areso, Aitor Paredes, Adama Boiro, Alejandro Rego, Robert Navarro y Gorka Guruzeta.
Así el Athletic sale esta noche en el Fortuna Arena de la capital checa con Unai Simón; Areso, Vivián, Paredes, Adama; Galarreta, Rego; Berenguer, Sancet, Robert Navarro; y Guruzeta.
Alineación del Slavia Praga
Alineación del Athletic Club
La de esta noche será la tercera visita del Athletic a Praga tras dos anteriores al Sparta saldadas con derrota. La primera fue un 2-0 en la ida de la primera ronda de la Copa de Ferias de 1970 y la segunda, con el argentino Marcelo Bielsa en el banquillo, un 3-1 en la fase de grupos de la Liga Europa el 4 de octubre de 2012.
Al Slavia, no obstante, le animan el liderato y el invicto que mantiene en la liga de su país, donde suma 10 victorias y 6 empates en las 16 primeras jornadas y mantiene dos puntos de ventaja sobre su gran rival, el Sparta. En la última jornada se impuso al Bohemians 1905 por 3-1 con tantos de Chory, Provod y un tanto en propia puerta del equipo visitante.
En el Athletic se espera a Nico Williams y a Alex Berenguer, éste supliendo la baja de un Iñaki Williams aún sin recuperar de la lesión muscular severa que le ha hecho perderse los últimos cinco partidos.
Mientras ambos equipos anuncian sus onces, vamos a repasar las posibles alineaciones de ESTADIO Deportivo
¡Buenas tardes y bienvenidos a la República Checa! La noche de hoy nos deparará un duelo especial en la Champions League para el Athletic Club ya que su continuidad en la competición europea depende, a gran escala, del resultado del partido de hoy. ¡Arrancamos con la previa!
El Athletic viaja hasta Praga en una situación límite para medirse al Slavia en la jornada 5 de la Champions League. Una derrota supondría un adiós adelantado a la competición europea. El equipo español ha tocado fondo con el 4-0 que le endosó el Barcelona en LaLiga y busca rehacerse en la Champions League ante un rival ya conocido.
Situación límite en el Athletic
El Athletic, con tres puntos sumados y a uno de los cuatro que ahora darían el billete a los dieciseisavos de final, visita al Slavia, que ha logrado dos empates en los cuatro partidos jugados. La situación empieza a ser casi límite, porque el próximo rival de los 'leones' será el PSG en San Mamés. Además, el Athletic aterriza en un muy mal momento tras encajar un inapelable 4-0 que ahondó en la falta de gol que están sufriendo este año los de Ernesto Valverde y que remató una expulsión a Oihan Sancet, después de una entrada del navarro a Fermín López, que tuvo difícil explicación. Tras esa roja, como no podrá jugar el sábado en Valencia frente al Levante, a Sancet se le espera titular en el Fortuna Arena, donde la duda es si Valverde optará por refrescar al equipo tres días después de un choque que venía precedido de un parón liguero de dos semanas o si, ante la importancia del encuentro, optará por mantener al bloque titular.
El Slavia Praga, un viejo conocido del Athletic en Europa
Enfrente, el Athletic tendrá un Slavia también al límite al que conoce de la temporada pasada y que buscará su primer triunfo en el torneo tras sumar dos empates, en casa con el Bodo Glimt (2-2) y en Bérgamo con el Atalanta (0-0), y encajar claras derrotas frente al Inter (3-0) y al Arsenal (0-3). Uno de los caminos del conjunto checo para lograr esa primera victoria sería repetir el juego arrollador que realizó la temporada en San Mamés, aunque añadiéndole pegada porque al final acabó cayendo por un gol de Nico Williams y no haber sido capaz de marcar al destacado ese día Julen Agirrezabala. El Slavia fue de los mejores equipos, si no el mejor, que pasó la temporada pasada por 'La Catedral', y mañana llega al choque como líder de la liga de su país, por delante del vecino y gran rival Sparta. Lo que parece avanzar dificultades a los leones ante rivales conocidos como el técnico Jindrich Trpisovsky, en su novena temporada en el Slavia, y jugadores como el capitán Lukas Provod, el centrocampista Christos Zafeiris o el delantero Tomas Chory.