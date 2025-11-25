Alineaciones Slavia Praga - Athletic Club: Alineación posible de Slavia Praga y Athletic en el partido de la UEFA Champions League

El Athletic Club disputa contra el Slavia Praga, a partir de las 21:00 horas, un partido clave de cara a su continuidad en la UEFA Champions League ya que después de su mal arranque en competición europea el equipo que entrena Ernesto Valverde está obligado a ganar para continuar con opciones para meterse en las eliminatorias por el título. No tendrá fácil el club rojiblanco ganar en la República Checa ya que no podrá contar con algún que otro jugador importante como Iñaki Williams que no ha llegado a tiempo ni tampoco con Nico Serrano que se ha lesionado a última hora.

El Athletic Club llega muy exigido a este encuentro contra el Slavia Praga, correspondiente a la jornada 5 de la fase de liga de la UEFA Champions League, porque sólo ha sumado 3 puntos en los primeros 4 partidos lo cual lo deja en una situación complicada para acabar entre los 24 primeros puestos de la clasificación. No tiene margen de maniobra el equipo vasco que debe ganar sí o sí. Lo debe conseguir sin algunos jugadores importantes.

El primero que no va a estar es Iñaki Williams que no se ha recuperado a tiempo de la lesión que lo tiene apartado de los terrenos de juego desde el pasado mes de octubre. El capitán del Athletic Club seguirá recuperándose para intentar estar lo antes posible disponible para así poder ayudar a su equipo. Tampoco va a poder jugar Nico Serrano que ha sufrido una sobrecarga de última hora, quedándose así fuera de la convocatoria. Estos dos jugadores se suman a una lista de bajas que está compuesta por los lesionados de gravedad Beñat Prados y Unai Egiluz, Maroan Sannadi, recién operado de menisco, Yeray Álvarez, sancionado por dar positivo en un control antidopaje, y Urko Izeta que no está inscrito en esta competición.

El resto de jugadores están disponibles para jugar un partido de UEFA Champions League contra el en donde apuntan a titulares en el Athletic Oihan Sancet e Iñigo Ruiz de Galarreta que no van a poder jugar el siguiente encuentro liguero contra el Levante UD al estar sancionados. Al margen de ello, Ernesto Valverde pondrá, con casi total seguridad, un once inicial muy titular debido a la importancia del duelo para el Athletic Club.

Alineaciones titulares posibles del partido Slavia Praga - Athletic Club de UEFA Champions League:

Slavia Praga: Markovic; Vicek, Chaloupek, Zima; Moses, Zaferis, Sadiek, Mbodji; Provod, Chory y Sanyang.

Athletic Club: Unai Simón; Areso, Paredes, Laporte, Yuri; Galarreta, Jauregizar; Berenguer, Sancet, Nico Williams; y Guruzeta.