Simeone acierta con el invento de Marc Pubill en el Atlético de Madrid

Marc Pubill volvió a firmar una gran actuación, esta vez en la Champions League, en la zaga del Atlético de Madrid, destapando las alabanzas de un Simeone que acierta de lleno al colocar al ex del Almería como central. El rojiblanco ha reconvertido su posición tras las observaciones del técnico colchonero que saca el máximo partido al defensor que pasa a ser una pieza importante para el argentino

El Atlético de Madrid se reencontró con la victoria y lo hizo en la Champions League ante el PSV Eindhoven. Los de Simeone firmaron un buen partido ante los neerlandeses a lo que le endosaron 3 goles. El partido en ataque de los rojiblancos fue sobresaliente, mientras que en defensa, aunque concedieron 2 goles, volvió a brillar Marc Pubill. Al defensor colchonero se le vio entregado y aplicando los conceptos que ha trabajado con Simeone desde el principio de temporada para abandonar el lateral diestro, posición en la que estaba acostumbrado a jugar, para pasar al centro de la zaga. Simeone acierta con el invento de Marc Pubill y otorga un plus a la defensa el Atlético de Madrid que se sobrepone a las bajas en la parte de atrás del esquema rojiblanco.

El acierto de Simeone con el invento de Marc Pubill en el Atlético de Madrid

Frente al PSV Eindhoven, como viene siendo costumbre por la plaga de bajas que asola a la defensa del Atlético de Madrid, Simeone alineó a Marc Pubill en el centro de la zaga. El ex del Almería firmó un gran partido a pesar de que los rojiblancos encajaron dos goles. Rápido, certero al corte y con buena salida de balón, Marc Pubill volvió a meterse en el bolsillo a una afición que ve la defensa del Atlético de Madrid reforzada gracias al acierto de Simeone con el invento de Marc Pubill. El defensor ya dejó claro anteriormente que jugará en la posición en la que el 'Cholo' le indique, recalcando que el técnico colchonero había hecho especial hincapié en el trabajo individual con él para reconvertirlo a central. Hasta la fecha, el invento de Simeone ha sido todo un éxito en un Atlético de Madrid sigue dando pasos en la Champions League tras un inicio confuso.

Simeone alaba la labor de Marc Pubill en el Atlético de Madrid

El propio Simeone, tras terminar el duelo de la Champions League ante el PSV Eindhoven, alabó la labor de Marc Pubill. "De Marc, crecimiento puro, joven. Me encanta su determinación por ayudar. Y no me encanta ahora que lo está haciendo. Estuvimos entrenando varios días cuando él no jugaba, que ya se los comenté, me imaginaba que en algún momento podía ayudarnos en esa posición de segundo central o tercer central. Y va creciendo. Tiene una velocidad enorme, tiene buen juego con el pie, necesita crecer en algunos detalles, pero tiene hambre. Y a mí, los que tienen hambre, me gustan", destacó el entrenador del Atlético de Madrid que encuentra en el catalán una figura muy importante para el esquema rojiblanco.