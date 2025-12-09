Simeone se rinde ante Sorloth y Julián Álvarez: "Impresionante"

El entrenador del Atlético de Madrid se mostró muy contento por el triunfo de su equipo contra el PSV en UEFA Champions League, teniendo palabras de elogio para muchos de sus jugadores, pero destacó a Sorloth y a Julián Álvarez por encima de todos

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, atendió a Movistar+ después de la victoria de su equipo contra el PSV Eindhoven por 2-3 en el partido de la UEFA Champions League. El argentino se mostró muy feliz por la actuación y el triunfo de sus jugadores para los que tuvo muy buenas palabras, pero destacó a Sorloth y a Julián Álvarez.

Simeone comenzó analizando el partido. "Creo que planteamos un partido de mucho trabajo. Nos encontramos con el 1-0 cuando habíamos tenido una situación muy clara con Sorloth, otra con Molina. El partido lo estábamos haciendo como lo queríamos hacer y así todo también tuvieron para meter el segundo que no terminaron siendo contundentes. El equipo fue empezando a crecer. Nos pusimos al hombre en casi todos los momentos del partido para igualarlos. Los sacamos del partido que ellos imaginaban hacer y los llevamos al partido que queríamos hacer nosotros. Y se jugó gran parte del partido como queríamos jugar nosotros".

A continuación, argumentó cómo se contuvo el dominio inicial del PSV, señalando lo contento que acabó con el partido que hizo su Atlético de Madrid. "No, faltaban algunos movimientos individuales que obviamente siempre no favorecen a lo colectivo. Pero terminó el primer tiempo y le dije, están haciendo un partidazo. No bajemos, sigamos en la misma línea. Cuando no tengamos piernas, necesitamos gente fresca para seguir trabajando. Porque este partido se gana presionándolo, no dejándoles tiempo a pensar, dejándole la pelota al portero. Ya lo vieron, en el momento que la pelota la tenía al portero, ya la misma gente empezaba a ponerse nerviosa en el estadio. Y fue un partidazo. Pudo venir el 3-2, pudo venir el 3-3, pudimos hacer nosotros 4-2. Así que nos vamos con una alegría muy grande por el muy buen partido que hizo el equipo".

Simeone elogia a Julián Álvarez y a Sorloth

Simeone aseguró que Sorloth estuvo impresionante y que hizo uno de los mejores partidos con el Atlético de Madrid. "Impresionante. Uno de los mejores partidos que lo vi con nosotros. Con su continuidad en el juego, por sacarnos de atrás con ese juego directo hacia él. Nos permitió que el equipo pueda tener situaciones de gol, nos permitió presionar, nos permitió con Julián Álvarez tener una dupla muy peligrosa en los últimos metros. Y bueno, la verdad que felicito al equipo, a todos los que entraron, porque hicieron un partido extraordinario".

También destacó a Julián Álvarez, entre otros, del que dijo que volvió a ser un futbolista que marca diferencias. "Julián hoy volvió como muchos pedían, a ser el jugador diferencial que es. Trabajó, corrió, tuvo gestos individuales increíbles. El pase a Barrios fue maravilloso en el gol. El gol, estando bien posicionado, en alguna situación también tuvo alguna situación más peligrosa. La verdad que todo, Barrios, Pubill, Hancko, Ruggeri en el segundo tiempo, creció muchísimo. Molina fue de menos a más. Jugamos contra un gran equipo. Un gran equipo que venía de ganar en el Liverpool, de ganar en el Nápoles. Y la verdad que juegan bien, juegan muy bien".