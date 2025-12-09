El Atlético de Madrid sale en defensa de Julián Álvarez: "No son máquinas"

Antes del partido de la UEFA Champions League contra el PSV Eindhoven, el presidente del club rojiblanco, Enrique Cerezo, se ha puesto del lado del delantero argentino quien ha sido criticado por su escaso rendimiento en las últimas dos derrotas que ha sufrido el equipo que entrena Diego Pablo Simeone

Si hay un futbolista que últimamente preocupa en el Atlético de Madrid ese no es otro que Julián Álvarez cuyo rendimiento no ha sido el esperado en partidos clave de LaLiga en los cuales el equipo rojiblanco terminó perdiendo. Es cierto que la temporada del argentino es buena, lleva 10 goles y 4 asistencias, pero ahora acumula cinco partidos de Primera división sin marcar, aunque le anotó al Inter en UEFA Champions League. El Atlético de Madrid desea más de Julián Álvarez, pero eso no le nubla los pensamientos. Tanto es así que el club rojiblanco, a través de su presidente Enrique Cerezo, ha salido en defensa del delantero.

Aprovechando el partido de UEFA Champions League contra el PSV Eindhoven, Enrique Cerezo ha atendido a los medios de comunicación ante los cuales ha sido muy contundente a la hora de defender a Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid. "Los jugadores son personas, son humanos, son como todos nosotros, no son máquinas que las aprietas un tornillo y, si están mal, les aprietas el tornillo y otra vez funcionan. Yo creo que los jugadores son personas, hay veces que tienen una buena racha y hay veces que tienen una mala racha. No está en la línea que tiene que estar, pero eso no significa que hoy haga el partido de su vida".

Julián Álvarez es un futbolista capital en el Atlético de Madrid al cual no piensa vender a pesar de las informaciones que salen frecuentemente sobre un posible interés del FC Barcelona. La directiva del club rojiblanco, encabezada por Enrique Cerezo, no se plantea la salida del argentino.

Enrique Cerezo evalúa al Atlético de Madrid en LaLiga y la UEFA Champions League

A continuación, Enrique Cerezo ha explicado que ganarle al PSV Eindhoven sería muy importante para el Atlético de Madrid debido a que el equipo rojiblanco tendría más opciones de acabar entre los ocho primeros clasificados. "Creo que, realmente, las dudas son las que vosotros queráis tener, no las que nosotros tenemos. Todos los partidos son diferentes, es un partido importante y tenemos que estar en el top 8 para no tener que jugar la eliminatoria intermedia. El equipo está bien, yo estoy contento con el equipo y a ganar".

Finalmente, no ha podido negar que las derrotas contra el FC Barcelona y el Athletic Club suponen un paso atrás para el Atlético de Madrid a la hora ganar LaLiga. "Pasar de estar a tres puntos del líder a estar a nueve hay una gran diferencia, pero todavía queda mucha LaLiga, muchos partidos que jugar y muy importantes".