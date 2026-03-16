El Atlético de Madrid, desbordado por las entradas de la Copa del Rey: el corte se fija en 15,79 años de antigüedad

El Atlético de Madrid informa que "un total de 54.385 socios han solicitado una entrada" para la final de la Copa del Rey y que "inicialmente les ha correspondido una entrada a las agrupaciones de socios que tienen una antigüedad mayor o igual a 15,79 años"

El Atlético de Madrid ya prepara todo para la final de la Copa del Rey en La Cartuja, el primer gran desafío en lo que resta de temporada para los rojiblancos. Desde las oficinas del club trabajan a contracorriente para cumplir con las exigencias de los aficionados, que se amontonan en busca de una entrada para la final. Un total de 54.385 socios del Atlético de Madrid han solicitado una entrada para la final de la Copa del Rey , según informó el club, que pone 21.828 a disposición de sus inscritos y que informó que ha correspondido localidad a las agrupaciones con una antigüedad como socio "igual o mayor" a 15,79 años.

El Atlético de Madrid, desbordado por las peticiones de entradas para la final de la Copa del Rey

"Un total de 54.385 socios han solicitado una entrada, bien sea de manera individual o bien formando parte de una agrupación de hasta seis socios. De esta forma, han quedado constituidas un total de 28.763 agrupaciones distintas, integradas por un solo socio o por grupos de hasta seis socios, que han sido ordenadas en función de la antigüedad de aquellos que se han inscrito de manera individual y por la antigüedad media resultante de quienes se han inscrito en una agrupación de varias personas", señaló el club en un comunicado. "Inicialmente les ha correspondido una entrada a las agrupaciones de socios que tienen una antigüedad mayor o igual a 15,79 años", según aseguró el club en el comunicado.

Las entradas que dispone el Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid, según recuerda, "dispondrá de 25.680 entradas de aforo general, de las cuales el 85 por ciento serán puestas a disposición de sus socios, lo que supone un total de 21.828 entradas". De esas localidades, según explicó el club, 1.050 entradas serán destinadas "a las peñas oficiales del club para que todas puedan estar representadas en la final"; 160 serán para los socios con movilidad reducida y su acompañante; y 20.618 para los socios en general. "El club recuerda que todas las entradas son personales, nominativas e intransferibles, por lo que únicamente pueden ser utilizadas por el socio titular de la misma. En ningún caso podrán ser utilizadas por un tercero distinto al socio titular", aseguró. "Los datos personales de cada socio quedarán reflejados en su entrada, de modo que él será el responsable del uso que se haga en todo momento de dicha entrada, y se implementarán diversas medidas de control de la identidad", advirtió el Atlético.