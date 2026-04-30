La Champions League se rinde al Atlético de Madrid con Griezmann y Marc Pubill como ejemplo

La UEFA ha reconocido el partido del francés y del zaguero español en la ida ante el Arsenal. El pasado miércoles, el galo también fue nombrado jugador del partido

El Atlético de Madrid cuajó este pasado miércoles un gran encuentro de ida de semifinales de la Champions League ante el Arsenal. Los de Simeone fueron claramente de menos a más y tras irse al descanso con un 0-1 en el marcador, reaccionaron de la mejor forma posible en el segundo tiempo con más intensidad en la presión y superando en varias ocasiones la trabajada defensa del Arsenal de Mikel Arteta.

El gol de Julián Álvarez desde los once metros sirvió para empatar y el Atlético de Madrid tuvo ocasiones de sobra para llevarse un marcador aún mejor de cara a la vuelta en Londres. Uno de los jugadores que dispuso de las mejores ocasiones fue Griezmann que vivió ante el Arsenal su último partido europeo en el Metropolitano con la camiseta del Atlético de Madrid.

La Champions League reconoce el encuentro de Griezmann por partida doble

El buen encuentro de Griezmann fue reconocido por la UEFA ya que nombró al francés MVP del choque entre Atlético de Madrid y Arsenal. El propio Griezmann reconoció después del encuentro que se está preparando para este tipo de encuentros y apostó por acertar en la vuelta en Londres: "Tuve tres. Una pena que no pude tocar la red. A la vuelta, seguro. Hicimos un gran trabajo todos y quedarnos con el segundo tiempo para ir ahí. Es mi gran ilusión llegar a la final, me preparo mucho para este partido, para el que viene en Londres y ojalá podamos ir a la final".

Este no ha sido el último reconocimiento para Griezmann ya que el francés también ha sido incluido en el once titular de la jornada de semifinales de la Champions League que elabora después del final de cada jornada la UEFA. Pero Griezmann no ha sido el único jugador del Atlético de Madrid que aparece entre los once elegidos ya que la UEFA también ha querido destacar el nivel de Marc Pubill.

Marc Pubill cae de pie en el Atlético de Madrid

Es importante remarcar que Marc Pubill llegó al Atlético de Madrid el pasado verano procedente del Almería después de pagar los colchoneros un montante de 16 millones de euros. En su primera temporada en el Atlético de Madrid, Marc Pubill ha ido ganándose poco a poco la confianza de Simeone en el curso y tras superar varias lesiones, ahora mismo es un fijo en el sistema de los rojiblancos.

Marc Pubill, Julián Álvarez y Griezmann en el partido ante el Arsenal

Marc Pubill ya ha participado en un total de 31 encuentros con el Atlético de Madrid y se podría decir que ha sido un fichaje con rendimiento inmediato para los de Simeone. El once completo que ha lanzado la UEFA tras la ida de semifinales de la Champions League es el siguiente: David Raya, Gabriel, Marc Pubill, Upamecano, Kvaratshkhelia, Joao Neves, Vitinha, Olise, Luis Diaz, Griezmann y Olise.