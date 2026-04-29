Julián Álvarez sale lesionado en la gran noche de Griezmann

El argentino empató en el segundo tiempo pero terminó saliendo cojeando en el 75. El galo tuvo una gran ocasión que mandó al larguero y además fue elegido mejor jugador de los colchoneros en su última noche europea en el Metropolitano

El Atlético de Madrid se marchó este jueves con un empate a uno que si nos atenemos a los visto en el segundo tiempo podría parecer un resultado corto para los de Simeone. Los colchoneros tuvieron dos caras totalmente diferentes en la primera y en la segunda mitad. En los primeros 45 minutos el Atlético de Madrid lo intentó pero con la frustración de no encontrar espacios, le terminó dando la pelota al Arsenal. En el segundo, los rojiblancos dieron una versión más ofensiva y con mordiente.

Julián Álvarez, que fue el único que generó peligro en el primer tiempo, transformó el segundo penalti señalado en el minuto 55. Pero el argentino no pudo terminar el encuentro ya que en el 75 se fue lesionado con problemas en su tobillo izquierdo.

Julián Álvarez y Griezmann, protagonistas en las semifinales de Champions League

Otro de los protagonistas además de Julián Álvarez fue Griezmann que en la que fue su última noche europea en el Metropolitano antes de partir rumbo a Orlando City a partir del 30 de junio, fue nombrado el mejor jugador del encuentro de ida de semifinales de la Champions League.

El grupo de observadores técnicos de la UEFA elogió el nivel de Griezmann ante el Atlético de Madrid: "Actuó de forma impresionante en el que fue su último partido en casa con el equipo en esta competición, mostrando gran movimiento y juego de conexión con Julián Álvarez, y fue una amenaza constante en ataque, además de desempeñarse bien en defensa", valoró el comité de la UEFA.

Griezmann tuvo una de las mejores ocasiones del encuentro en el segundo tiempo. El francés, en la frontal del área, casi cayéndose y con su pierna izquierda, mandó el esférico a la escuadra. El balón quedó imposible para David Raya pero el guardameta español se encontró con la fortuna de la madera. El propio Griezmann se lamentó de los fallos que tuvo y apostó por acertar en la vuelta: "Tuve tres. Una pena que no pude tocar la red. A la vuelta, seguro. Hicimos un gran trabajo todos y quedarnos con el segundo tiempo para ir ahí. Es mi gran ilusión llegar a la final, me preparo mucho para este partido, para el que viene en Londres y ojalá podamos ir a la final".

Además alabó la intensidad del Atlético de Madrid en la segunda mitad: "Yo creo que nuestra segunda parte fue mucho mejor a nivel de intensidad, de presionar mejor colocados y es la forma para seguir en el partido de allí. Va a ser un bonito partido para jugarlo, para los que estén en casa y en el estadio sufriendo, pero es lo bonito del fútbol".

Sorloth se resiente del golpe de la final de Copa del Rey

Otra de las noticias negativas en el partido del Atlético de Madrid ante el Arsenal se dio en la banda. Simeone puso a calentar a Sorloth y el noruego se terminó sentando tras regresar las molestias por el golpe sufrido en la final de Copa del Rey ante la Real Sociedad. Tras el encuentro, Mateu Alemany, director deportivo del Atlético de Madrid, confirmó la reaparición de los dolores en el delantero noruego: "Estuvo una semana, la semana previa, prácticamente hasta el lunes, con descanso de un golpe que había tenido en la parte de atrás de la pierna y se ve que durante el calentamiento haciendo algún gesto se ha resentido y no podía jugar. Mala suerte". Simeone también añadió que Sorloth le dijo "que le molestaba un poco la pierna. Lo cuidamos para no forzar nada".