Interés de Boca Juniors en el fichaje de Valentín Gómez y la postura del Betis

En Argentina aseguran que Rodolfo Arruabarrena ha puesto su nombre sobre la mesa como reflejo de que el zaguero está en el escaparate, pero hay dos obstáculos que lo convierten en una vía remota: el futbolista y el club verdiblanco

Valentín Gómez aterrizó en La Palmera el verano pasado procedente de Vélez por 5,5 millones de euros y se erige, sin duda, en uno de los futbolistas que el Betis podría conseguir una jugosa plusvalía con su traspaso, tanto en cuanto se ha revalorizado considerablemente por su nivel como bético.

De hecho, su cotización ha subido dos millones en el Betis y se encuentra a día de hoy en 12 kilos, muy por encima del precio pagado en el pasado periodo estival por los verdiblancos.

ESTADIO Deportivo ya apuntó meses atrás que había un interés creciente por el polivalente defensor y ya empiezan a surgir nombres de clubes que lo tienen en su agenda como reflejo de su paso al frente en su salto a Europa.

Valentín Gómez, petición de Arruabarrena para Boca

En este sentido, desde Argentina, más concretamente el portal web El Crack Deportivo, especializado en información xeneize, afirma que Rodolfo Arruabarrena, nuevo entrenador de Boca Juniors aunque todavía no es oficial habría puesto sobre la mesa el nombre del defensor bético como uno de los objetivos que le interesa para reforzar el equipo más allá de que la zaga no sea ahora mismo la preferencia en el mercado.

Valentín ya estuvo en la lista de Boca antes de firmar por el Betis y nunca le han perdido la pista, y ahora, según afirman en su país, ha regresado a su órbita y no se descarta que lanzara una ofensiva si decide finalmente apostar por el futbolista de 22 años.

Vía casi imposible por la voluntad del central y las exigencias béticas

No obstante, se trata de una vía muy complicada por varias razones. Primero, porque Valentín Gómez, tras su magnífica adaptación al fútbol europeo, no querrá volver tan pronto a su país aunque la llamada sea de un grande como Boca, pues considera que todavía le queda mucho recorrido en el Viejo Continente, a poder ser en el club heliopolitano.

Y segundo porque difícilmente Boca podría hacer frente a las exigencias económicas del Betis para el traspaso del joven zaguero, que no se encuentra en la rampa de salida a día de hoy.

De este modo, el Betis no contempla abrirle la puerta en este mercado aunque no haya sido un fijo para Pellegrini, pero obviamente, como con la mayoría de activos, estudiará ofertas que se consideren irrechazable en relación a su valor de mercado, aportación y el desembolso realizado en la última ventana estival.

El Betis confía en su crecimiento y no será transigente

En La Palmera consideran que, como mínimo, ha triplicado su cotización real con respecto a los 5,5 millones pactados con Vélez y no será transigente por el mero hecho de que hay confianza en su crecimiento y en que puede ganar protagonismo este curso por su polivalencia.

De hecho, Valentín ha sido un comodín para Pellegrini, pues lo ha utilizado tanto en su posición natural, central, como de carrilero zurdo por los problemas en dicha posición, cumpliendo con creces.

En total, Valentín Gómez ha disputado 2.851 minutos repartidos en 41 partidos, con el sado de un gol y dejando buenas sensaciones en la afición bética, por lo que, salvo propuesta mayúscula, permanecerá en La Cartuja para cumplir su segunda temporada como bético.