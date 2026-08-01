Valentín Gómez confirma la llamada de River Plate para salir del Betis: "Hablé con Coudet y me preguntó cuál era la situación"

En la entrevista exclusiva con ESTADIO Deportivo, el defensa argentino ha admitido la llamada del 'Chacho' Coudet acerca de una posible incorporación a River Plate, aunque dejó claro que su lugar actualmente pasaba por la ciudad de Sevilla

El Real Betis sigue trabajando en la puesta a punto de una de las temporadas más ilusionantes que se recuerdan en estos últimos años. Esto tiene un motivo más que justificado y es que, por segunda vez en la historia del club verdiblanco, el himno de la Champions League será el encargado de recibir a los jugadores en el terreno de juego. Todos saben de la importancia de poder jugar la máxima competición continental, aunque tampoco se olvida la obligación de hacer un buen papel en el campeonato doméstico para mantener la hoja de ruta en Europa.

En ESTADIO Deportivo, hemos podido charlar en exclusiva con uno de esos jugadores que muestran, a las mil maravillas, lo que es ese sueño de la Champions. Valentín Gómez, que llegó el pasado año procedente de Argentina, logró hacerse un hueco en la defensa verdiblanca y, con apenas veintitrés años, quiere seguir dando pasos importantes en Europa. El rendimiento de la pasada temporada no pasó desapercibido para uno de los grandes equipos de su país natal, como es River Plate, que se interesó en hacerse con los servicios del jugador de San Miguel. Tanto fue así que, incluso, llegó a recibir una importante llamada al comienzo de este verano.

El intento del conjunto millonario en hacerse con Valentín Gómez

El defensa verdiblanco, tras su salto a la liga española, aguarda un importante cartel en su Argentina natal. La precocidad con la que alcanzó la capitanía en Vélez Sarsfield le hizo llamar la atención de los grandes clubes dentro del país sudamericano. A principios de este verano, desde el país albiceleste se reportó el interés del conjunto millonario para atraer al central bético para el proyecto que comanda ahora Eduardo Coudet, viejo conocido de la liga española. En la entrevista exclusiva con ESTADIO Deportivo, el argentino ha admitido este hecho.

"Hablé con el 'Chacho' Coudet y me preguntó cuál era la situación. Desde el respeto le dije que estaba muy contento en el club, que le agradecía el interés de un club como River Plate, que es un club muy importante tanto en Argentina como en Sudamérica, quiere decir que las cosas las venimos haciendo bien. Le agradecí el llamado, la oportunidad, pero que estaba contento acá", declaró el central, que confirmó el llamado del club para intentar convencerlo.

Su idea de futuro pasa por el Betis

Valentín Gómez tiene claro que quiere seguir creciendo en el Betis. En el club se le valora como una importante pieza de futuro y que, a sus veintitrés años, aún tiene un margen de crecimiento importante para poder convertirse en un líder de la defensa. El jugador lo siente igual, y de ahí su felicidad por estar aquí en Sevilla.

Tras una temporada de adaptación, ahora le queda por dar el paso importante en un año con la Champions League como escaparate. En la próxima parte de la entrevista en ESTADIO Deportivo, hablará acerca de esa ilusión por la Champions, los nuevos fichajes y algunas curiosidades más.