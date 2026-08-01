Valentín Gómez: "Estoy feliz en el Betis; queda mucho por delante para mirar otro lado"

El argentino, en la entrevista exclusiva en ESTADIO Deportivo, ha mostrado su buen adaptación al equipo verdiblanco y la preparación que se está haciendo de una temporada que tiene el sueño de la Champions League en el horizonte

El Real Betis es uno de los proyectos que más llaman la atención en toda Europa, y no es para menos. El buen hacer deportivo de estos últimos años ha permitido un salto exponencial en una entidad que se ha visto instalado en la competición europea casi por obligación y con aspiraciones impensables hace pocos años. Esto provoca que grandes promesas se decanten por el conjunto verdiblanco antes que por otras opciones, ya que se ve al equipo de Manuel Pellegrini un importante trampolín para poder alcanzar relevancia en el continente europeo. Y, dentro de la lista, podemos encontrar el nombre de Valentín Gómez.

El argentino, con apenas 23 años, llegó el pasado año al Betis tras ser el capitán general de Vélez Sarsfield, uno de los equipos más reconocidos del país sudamericano. Aquí consiguió hacerse un hueco en la defensa verdiblanca y es considerado una pieza importante que puede experimentar aún un importante crecimiento en la capital de Andalucía. En ESTADIO Deportivo, hemos podido tener una entrevista exclusiva con el jugador durante el stage que el equipo está realizando en Marbella, pudiendo hablar de varias cuestiones que definen a un jugador joven que sueña con hacerse con un hueco importante en el panorama europeo.

- Primero de todo, ¿cómo se encuentra tras todo este verano?

Bien. A poco ya vamos encontrando el funcionamiento, cada vez nos venimos sintiendo mejor, tanto individual como colectivamente. Viene siendo una buena pretemporada, así que preparado para lo que viene de este año tan lindo que tenemos por delante.

- Buena victoria frente al Olympique de Lyon, ¿no?

Sí, muy buena contra un rival complicado que juega bien y que está por entrar a Champions, que juega los partidos ahora. Contento por el triunfo y por cómo jugó el equipo.

- Aquí habéis vivido la final del Mundial. ¿Le han dado mucha carga por ello?

Podría haber sido peor, la verdad, creo que si ganaba Argentina iba a ser... Pero nada, nada, fue un buen espectáculo de fútbol, ganó el equipo que jugó mejor y ya está, pero muy bien.

- ¿Ha podido hablar con Lo Celso?

Hablamos un poco con Gio de cómo se venía sintiendo, de cómo se venía preparando y demás. No le quise molestar mucho, debe tener muchas cosas. Jugar una final, estar en un Mundial... Lo dejamos un poco tranquilo.

- En estos días, se ha celebrado en Sevilla la Velada de Ibai Llanos y han venido varios argentinos. Uno de ellos fue Davo Xeneize, que le nombró en un vídeo diciendo que era amigo suyo.

Ya lo conocía, obviamente, de hace muchos años. Ahora que estuvo en Sevilla, nos juntamos y le di una camiseta a ver si se hacía un poco aficionado del Betis, y tirábamos a nosotros. Es una gran persona, es muy bueno el mensaje que le da a los chicos, que le da a todo el mundo y es lo importante, que sea buena gente. Y que sea hincha del Betis también, así que le vamos a meter presión.

- Ahora se avecina una temporada más que ilusionante. Va a poder escuchar el himno de la Champions League que a cualquier jugador se le ponen los vellos de punta de pensar en eso.

Es el sueño que todos tenemos de cuando chicos, estar ahí parado escuchando el himno de la máxima competición de clubes. Muy contento de ser parte de un grupo que logró un objetivo importante, que es la segunda vez en la historia que lo consigue el club, así que muy feliz.

- Cuando ve el bombo uno y ve rivales como el Bayern o el Liverpool, ¿le ilusiona alguno más?

Es la máxima competición, vas a tener rivales de primer calibre. Estamos entrenando y preparándonos para competir de la mejor manera posible y sacarlo adelante.

- A nivel personal, ¿cómo analiza esta primera temporada en el Betis?

Fue una buena primera temporada, donde tuve partidos buenos y no tan buenos, donde aprendí muchísimas cosas que me hicieron crecer muchísimo en mi juego, tanto en lo personal como madurar y un montón de cosas que fui aprendiendo con el tiempo. Fue mi primera temporada en Europa, venía de otro país, de otra liga, de una cultura distinta y me tocó jugar mucho. De lo individual y lo grupal fue un muy buen año y nada, coronarlo con quedar quinto y jugar Champions es algo muy bonito.

- Desde fuera, no se observó que se notase mucho el salto y que se adaptó muy rápido.

Los compañeros hacen que sea más fácil, que estén siempre pendientes de cómo estás, de preocuparse por uno y que no le falte nada, de explicar cuando uno no entiende y el estar presente, eso ayuda muchísimo a que la adaptación sea más fácil.

- El pasado año, jugó en varias posiciones. Es central, aunque se le ha visto de lateral e, incluso, alguna vez de volante. De central es donde más cómodo se siente, ¿no?

Sí, en la posición donde me siento más cómodo, vengo jugando de central hace mucho tiempo. Si bien había jugado de lateral en inferiores, pero hacía mucho que no me tocaba hacerlo de lateral, menos de volante. Pero bueno, desde donde me toque voy a tratar de dar lo mejor de mí y darle una mano al equipo.

- Hay nombres importantes en defensa así que lo importante es mantener ese núcleo del pasado año, ¿no?

Son jugadores extraordinarios, está a la vista de todos. No hace falta que diga los excelentes jugadores que son. Sobre todo son buenas personas, buena gente, que al final eso es lo que vale. Tratar de seguir mejorando día a día para que la defensa sea más sólida, para que cada vez nos lleguen menos, tengamos menos goles en contra y así poder sacar adelante los partidos.

- Con el cartel de Europa, y más con la Champions League, le llamarán muchos equipos.

Estoy feliz en Betis, me siento cómodo en la ciudad y todavía queda mucho por delante para mirar otro lado, para tratar de salir. Es un privilegio estar aquí, así que trato de disfrutarlo al máximo.

- Hasta tres llegadas han habido hasta ahora: Fran García, Diego Conde y Facundo Bernal. A este último, como ha comentado, lo está ayudando en la adaptación.

Facundo es de 2003 como yo, es uruguayo, o sea, somos más o menos parecidos, somos del mismo año, nos juntamos bastante también con Gonzalo Petit. Estamos ahí más o menos tratando de darle una mano en todo lo que necesite, yo ya llevo un año, o sea, le puedo dar una cierta ayuda. Es un muy buen chico, juega muy bien, así que estamos contentos de que esté acá con nosotros.

- ¿Qué se marca Valentín Gómez como objetivos para este año?

Seguir mejorando día a día, siempre hay cosas para sumar y para seguir mejorando. Entrenar duro y ir para adelante.

- Por último, un mensaje a la afición del Betis.

Primero que nada agradecerles por el año pasado, que nos apoyaron en todos momentos y siempre fueron muy importantes para todo el grupo y para el club. Este año esperemos que siga igual y vamos por todo.