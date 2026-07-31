El recurso de Lo Celso permite el acuerdo de Betis e Inter de Milán para anunciar un nuevo 'amistoso de Champions'

El equipo verdiblanco aprovecha el retraso del debut liguero para cerrar un nuevo test de preparación con máxima dificultad competitiva: el vigente campeón de la Serie A y finalista de la Champions hace dos temporadas

La condición del argentino Giovani Lo Celso como finalista del pasado Mundial 2026 puso en manos del Real Betis una baza para ganar una semana de pretemporada con el retraso de la primera jornada que LaLiga EA Sports había aprobado de antemano para los clubes que tuvieron al menos un semifinalista en sus filas. Más que una necesidad, es una oportunidad que el club no ha dejado escapar y que ha aprovechado junto al FC Inter de Milán -en la misma situación en la Serie A- para hacer oficial el acuerdo que desde hace días venía rumoreándose en la prensa transalpina: verdiblancos y 'neroazurri' se enfrentarán en un último amistoso nivel Champions el próximo 15 de agosto.

El Betis estira su calendario de pretemporada

Tras este duelo del pasado miércoles contra el Olympique de Lyon (4-0), el equipo de Manuel Pellegrini ha seguido ejercitándose en su segunda concentración, en Marbella (Málaga), y el próximo sábado volverá a La Línea para enfrentarse a la UD Almería. A priori, el calendario decía que el choque contra el Arsenal FC, el 5-A en Dublín, y el posterior duelo con el AFC Bournemouth, el 8-A en La Cartuja de Sevilla, serían los dos últimos rivales veraniegos del Betis 26/27.

Sin embargo, el Real Betis ha anunciado en la tarde de este viernes que ha cerrado un último test antes del comienzo de la temporada y se medirá el Inter de Milán en el Estadio San Nicola de Bari (Italia) a partir de las 19:30 horas del próximo 15 de agosto. Ese mismo fin de semana estaba previsto el estreno de LaLiga EA Sports, pero el choque de la primera jornada, un Valencia - Betis en Mestalla, fue pospuesto hasta el 25 de agosto y el debut oficial no será hasta el 21-A, contra la Real Sociedad, en La Cartuja y ya en la jornada 2.

Inter de Milán, un viejo conocido

El Real Betis y el FC Inter de Milán ya midieron sus fuerzas el 17 de diciembre de 2022, con un choque que acabó 1-1 tras los goles consecutivos de Juanmi Jiménez y Matteo Darmian, ambos en el tramo final. El Benito Villamarín acogió un igualado duelo amistoso en el que, a pesar de las numerosas bajas.

Pellegrini e Inzaghi afinaron la puesta a punto de cara a un ya por entonces cercano regreso de la competición oficial después de un mes y medio de parón por la atípica disputa en pleno otoño del Mundial de Qatar. Desde entonces, verdiblancos y neroazurri sólo se han enfrentado en los octavos de final de la pasada UEFA Youth League, con triunfo por 5-3 para los italianos.

Preparación de Champions para los verdiblancos

"A partir de ahora los partidos son contra rivales más duros, acabamos con rivales que, si Dios quiere, nos encontraremos por Europa y hay que llegar con las mejores sensaciones y de la mejor forma a ese inicio de LaLiga", resaltaba Pablo Fornals sobre este aumento del nivel de los contendientes. Las palabras del castellonense venían después de haber goleado al Olympique de Lyon, un equipo que competirá la semana que viene en la previa de la UEFA Champions League.

De esta manera, Fornals hacía referencia a los venideros duelos frente al Arsenal, campeón de la Premier League y subcampeón de la Champions, o el Bournemouth, que jugará la Europa League tras acabar sexto en el competitivo campeonato inglés. Ahora, el calendario se estirá con un choque frente al FC Inter de Milán, campeón de la Serie A en la 26/27 y finalista hace dos años en la máxima competición continental. Sin duda, una preparación al más alto nivel.