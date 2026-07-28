Anuncian en Italia que el Inter elige al Betis para el examen final de la pretemporada

En Italia aseguran que Bari será el escenario de un duelo de prestigio entre Betis e Inter de Milán previsto para el último fin de semana de agosto sin competición oficial para ambos clubes

El Betis arrancará más tarde de lo previsto la próxima temporada por el aplazamiento de la primera jornada por el hecho de que Giovani Lo Celso alcanzó la final del Mundial y se ha aferrado el derecho que le concede la FIFA de retrasar su puesto a punto.

Por ende, el estreno heliopolitano no se producirá hasta el viernes 21 de agosto a las 21:00 horas en La Cartuja ante la Real Sociedad, razón por la que en Heliópolis buscan la posibilidad de disputar un octavo amistoso para la semana del 10 al 16 de agosto para llegar al comienzo completamente rodado y tras un último test de importancia.

A priori, la intención es que fuera cerca de Sevilla y ante un rival de nivel medio, pero es cierto que desde Italia anuncian un duelo de alto nivel en las postrimerías de la preparación.

Diversos medios afirman que el Betis se enfrentará al Inter en su octavo amistoso

Así, diversos medios italianos aseguran en la mañana de hoy que el Betis se enfrentará en Bari al Inter de Milán en un partido que supondrá el examen definitivo para los dos equipos antes de su arranque oficial en sus respectivos campeonatos.

De este modo, el ayuntamiento de Bari abrirá las puertas del estadio municipal para albergar una cita entre dos escuadras que disputarán la Champions en el ejercicio venidero. Cabe apuntar que este recinto ya acogió el amistoso de la pasada pretemporada entre los neroazurri y Olympiacos, que contó con alrededor de 40.000 espectadores en las gradas.

De momento, ningún medio ofrece la fecha concreta del choque, pero sí apuntan que será antes del estreno liguero del Inter, fechado para el sábado 22 de agosto contra el Monza.

El fin de semana del 15 y 16 de agosto, la fecha más probable

En este sentido, todo apunta a que el choque se jugará en la Puglia italiana el fin de semana del 15 y 16 de agosto, en el que Betis habría iniciado LaLiga contra el Valencia si Argentina no hubiera superado los cuartos de final del Mundial.

Por ahora, ninguno de los clubes lo han hecho oficial, pero desde Italia lo dan por hecho a falta de concretar la fecha exacta para una cita que servirá al Betis para calibrar de verdad cómo afronta el inicio liguero después de haber disputado ya un total de ocho amistosos.

Así, tras realizar hoy el primer entrenamiento en Marbella, este miércoles jugará el cuarto, contra el Olympique de Lyon y el sábado 1 de agosto se medirá con el Almería, ambos en La Línea. Ya después, el Betis pondrá rumbo a Irlanda, donde el 5 de agosto se enfrenta al Arsenal, mientras que ya de regreso a Sevilla volverá a La Cartuja para recibir al Bounemouth, últimos amistoso a la espera de que se confirme el duelo contra el Inter.