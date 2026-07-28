Vasco da Gama se está impacientando y ya busca alternativas a Nelson Deossa

Después de más de un mes de negociaciones, con un 'impasse' por culpa de los problemas societarios del club cruzmaltino, en Brasil destacan el visto bueno verdiblanco a una operación dilatada ahora por parte del mediocentro colombiano

Más de cinco semanas después de iniciar contactos con el Real Betis para fichar a Nelson Deossa, aunque con un 'impasse' achacable a los cruzmaltinos por sus problemas burocráticos e institucionales, Vasco da Gama sigue sin cerrar el fichaje. Buena prueba de ello es que, lejos de ser reservado en los amistosos, el colombiano ha tenido minutos en los tres hasta la fecha, jugando además en la posición de 'falso 9', amén de formar parte de la expedición que arribaba este lunes a Marbella para el segundo 'stage' de pretemporada de los verdiblancos, que se prolongará durante seis días, con duelos en La Línea de La Concepción ante Lyon y UD Almería.

Ahora, el quid de la cuestión parece no ser el visado de las garantías bancarias ofrecidas desde Brasil para cubrir la operación, con avales personales del empresario Marcos Lamacchia, que adquirirá la mayoría accionarial de la sociedad en los próximos meses. Tampoco el deseo heliopolitano de incluir una compensación por el préstamo, que pasaría a ser oneroso. Según ciertas informaciones, el de Marmato se habría descolgado con nuevas exigencias salariales para compensar lo que dejaría de percibir con respecto a otras ofertas en Inglaterra, México, Grecia o Turquía.

Nuevos nombres a la palestra para activar en caso de abandonar la pista de Deossa

El Vasco da Gama se habría dado a sí mismo un ultimátum para completar o abandonar definitivamente las gestiones con el Real Betis por Nelson Deossa. En teoría, expiraba la semana pasada, pero los cariocas habrían ampliado unos días su plan de actuación, lo que no quita que estén recibiendo ofrecimientos y estudiando alternativas al colombiano. La contratación de Santiago Sosa, pivote más posicional de Racing de Avellaneda, es compatible con la del de Marmato, aunque algunos medios hablan de Gabriel Boschilia, de 30 años, MVP del Paranaense 2026 y que lleva 10 goles con el Operário-PR en la Série B. Otro nombre sería Wendel Valle, del Zenit, al que se le pediría la cesión.

Una salida marcada en la hoja de ruta bética

El Real Betis cuenta con la salida de Nelson Deossa, que "no cumplió las expectativas" en su primer año como verdiblanco, para recuperar la inversión realizada y obtener una pequeña plusvalía a medio plazo, pues la fórmula elegida es la cesión con obligación de compra por un total de 12,6 millones de euros. En su lugar llegará otro mediocentro que, según ha trascendido, podría no ser todavía Dani Ceballos, sino un jugador de otro perfil, a la espera el utrerano de que se produzcan no ya vacantes por dentro que se adapten mejor a sus características, sino también ventas que generen el necesario margen salarial para su encaje en la plantilla verdiblanca.