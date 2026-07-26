Nelson Deossa no desenreda el embrollo de su salida: "No sé nada"

El colombiano prefiere mantenerse al margen, al menos públicamente, mientras el Real Betis y el Vasco da Gama siguen limando los últimos flecos de una operación que se eterniza, pero que todos confían en cerrar más pronto que tarde

La salida de Nelson Deossa del Real Betis bien merece ya la etiqueta de 'culebrón' veraniego. Después de semanas negociando con el Vasco da Gama, con un acuerdo en teoría cerrado que no acaba de consumarse, el colombiano sigue en la disciplina verdiblanca y teniendo minutos en los amistosos. Manuel Pellegrini lo está utilizando como falso '9' y este pasado sábado, ante el Granada, volvió a gozar de media hora, aunque en un primer momento su nombre no aparecía en la lista ofrecida por el club, que enseguida aclaró que solo se trataba de un error.

Las idas y venidas en la negociación con el Vasco da Gama

Esa breve 'ausencia' del centrocampista parecía dar pie a un inminente traspaso. Pero el mismo sigue sin producirse, pese a que los términos generales del acuerdo alcanzando con la entidad brasileña hace tiempo que se han dado por buenos en La Cartuja. Esto es, una cesión con opción de compra que se convertiría en obligatoria si se cumplen una serie de condiciones, pudiendo elevarse el montante hasta los 12,6 millones de euros con variables incluidas.

Pero primero fueron los problemas institucionales del Vasco da Gama los que frenaron el trato. Solucionados estos, el empresario Marcos Lamacchia ha encontrado de nuevo vía libre para poder hacerse con el control del 'Gigante da Colina' y ha podido presentar las garantías de pago que con tanto detenimiento han sido estudiadas en La Cartuja, donde no solo recuperarían el dinero invertido el pasado verano (se pagaron 11,7 millones al Monterrey), sino que incluso podrían generar una pequeña plusvalía.

El pago por el préstamo, uno de los últimos escollos

No cabe duda de que se trata de una operación ventajosa. Un venta diferida que contaría ya en este ejercicio a ojos de LaLiga. Pero siguen quedando flecos pendientes, apuntándose como uno de los últimos la intención verdiblanca de percibir una contraprestación por el préstamo (entre 500.000 euros y un millón). En ello andan las negociaciones y, mientras tanto, Nelson Deossa, sigue sin soltar prenda sobre una salida en la que todos confían y que se esperaba que estuviese resuelta esta semana.

No suelta prenda: "Ya veremos qué sucede"

Así, a la conclusión del encuentro disputado en el Nuevo Los Cármenes, el de Marmato echó balones fuera al ser cuestionado por su futuro por Zona Mixta. "No sé nada sobre ese tema", aseguró, sin descartar incluso quedarse en el conjunto heliopolitano. "Ya veremos qué sucede", afirmó al respecto de manera escueta, aunque a todas luces se trata de una posibilidad que ninguna de las partes contempla, pese a tener contrato hasta 2030.

Más equipos pendientes de Deossa

Ya el pasado miércoles, el director deportivo, Manu Fajardo, quiso ser precavido con este tema y deslizó, además, que el Vasco da Gama no es el único interesado. "En la situación de Nelson Deossa, pese a que la pasada temporada no se cumplieron las expectativas que había puestas en él, tiene muy buen mercado. Hay clubes dispuestos a poner por él cantidades económicas importantes aunque no tuvo continuidad aquí. Pero me gusta ser respetuoso con jugadores, entornos y familias. Estudiaremos todo lo que se presente que sea beneficioso para todos", señaló.

En este sentido, cabe destacar que el colombiano ha sido relacionado en las últimas semanas con muchos clubes, aunque ninguno de ellos ha llegado tan lejos como el club carioca. Uno de los más insistentes ha sido River Plate, cuya oferta se quedó lejos de las exigencias del Real Betis. Pero, además, también se han interesado Flamengo, América o Ipswich Town, siendo el West Ham inglés y el Panathinaikos griegos los últimos en asomarse ante la tardanza en cerrarse un negocio que nadie quiere que se caiga. Tampoco el protagonista, que también tendría acordado su nuevo contrato, aunque asegure de puertas hacia fuera no saber nada.