West Ham y Panathinaikos, pendientes de la diligencia y solvencia del Vasco da Gama por Nelson Deossa

La cesión con obligación de compra del mediocentro colombiano al club cruzmaltino sigue sin cerrarse, pues en La Cartuja no han dado aún el visto bueno a las garantías de pago, lo que ha propiciado, un mes después de iniciarse las conversaciones, que aparezcan nuevos pretendientes

El West Ham, precisamente uno de los clubes que sondeó el pasado verano a los Rayados de Monterrey para hacerse con Nelson Deossa, reaparece un año después en escena. Así, en Brasil temen la competencia de los londinenses de no ser capaces de cerrar el acuerdo con el Real Betis, que sigue analizando toda la documentación remitida la semana pasada con las correspondientes garantías de pago, avaladas por el propio empresario que se hará en los próximos meses con la mayoría accionarial del Vasco da Gama, un Marcos Lamacchia que negocia que las autoridades judiciales le permitan insuflar un préstamo de siete millones de euros para agilizar la liquidez contable.

Las partes, que llevan más de un mes en conversaciones ('stand-by' incluido por imperativos burocráticos), se han dado de margen lo que queda de semana para completar la transacción, formulada como un préstamo con obligación de compra (hasta 12,6 millones con las variables incluidas), o descartarla definitivamente. De producirse este último desenlace, los 'Hammers' entrarían en escena, aunque ha trascendido que el Panathinaikos griego está igualmente pendiente los acontecimientos por si tuviera 'chances' de hacerse con el colombiano, quien, eso sí, únicamente tiene un acuerdo económico con los cruzmaltinos.

Si en junio había una oferta insuficiente de River Plate y tanteos de Flamengo, América e Ipswich Town, ahora la terna interesada en adquirir el pase de Nelson Deossa es la ya comentada. Por razones tanto de rendimiento deportivo como de índole extradeportiva (que no vienen al caso), el Real Betis ha pactado con los agentes del futbolista de Marmato que lo más aconsejable es separar sus caminos antes del 1 de septiembre. Sin las prisas ya por validar la operación pronto para que entre en el anterior ejercicio fiscal, en La Cartuja no quieren precipitarse, ya que la convulsa tesitura societaria del Vasco da Gama invita a temer que el dinero prometido acabe por no transferirse.

Como uno más y rayando a gran nivel en pretemporada

Mientras tanto, Nelson Deossa continúa siendo uno más en la pretemporada del Real Betis, sin muestras de apatía o desconcentración. Antes al contrario, el ex de Rayados está siendo uno de los animadores de este periodo estival, aprovechando que pudo iniciarlo como el resto y sin lesiones heredadas, como le ocurrió el año pasado. El 'cafetero' está a un gran nivel físico y lo demuestra tanto en los entrenamientos como en el único amistoso disputado hasta la fecha, en el que fue decisivo con un control orientado que permitió la asistencia de Iker Losada a Pablo García para el 0-1 ante el Sportfreunde Lotte y provocando el penalti que él mismo convertiría en el 0-2.