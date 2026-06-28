El Betis pasa a la acción ante el frenazo en el traspaso de Nelson Deossa

La intervención judicial del Vasco da Gama provoca que no lleguen de momento las necesarias garantías bancarias para la venta del colombiano, por lo que el club verdiblanco ya mira otras alternativas

El traspaso de Sergi Altimira al Sporting de Portugal es un hecho al que solo le faltan los últimos trámites para convertirse en oficial. Entre mañana lunes y el marte se espera que el mediocentro catalán arribe a Lisboa para firmar por cinco temporadas, en una operación que se elevará hasta los 18,5 millones de euros más dos en variables (menos el 15% del pase que posee el propio jugador). Pero, en cambio, la también esperada venta de Nelson Deossa al Vasco de Gama no está ya tan clara como hace unos días y desde La Cartuja vuelven a mover al colombiano en el mercado para tratar de recuperar la inversión realizada hace un año.

La situación del Vasco da Gama, con los 'Americanos' del Sevilla FC de fondo

El Real Betis ya se frotaba las manos tras el acuerdo alcanzado con el club brasileño. Aunque, en realidad, el trato era con el empresario Marcos Lamacchia, a su vez hijastro de la presidenta del Palmeiras, Leila Pereira, quien pretende hacerse con el control de la entidad de Río de Janeiro invirtiendo para ello 400 millones de euros. Dicha transacción no se ha caído, pero sí se ha visto frenada por la intervención judicial auspiciada por 777 Partners, los anteriores propietarios de la mayoría accionarial, que casualmente es el fondo de inversión que adquirió un importante paquete en el Sevilla FC. Así, ahora es una interventora judicial (Samantha Longo) la que tiene que supervisar el cambio de manos, y mientras no se produzca el mismo, no se pueden aportar las garantías bancarias que esperan en la entidad verdiblanca, por más que fuese el propio Lamacchia quien avalaba personalmente la operación.

Nelson Deossa vuelve a ser movido en el mercado

No quiere decir todo ello que el fichaje de Deossa por el Vasco da Gama, con el que ya había llegado a un acuerdo por cuatros años más uno opcional, esté completamente descartado. Pero ante la posibilidad de que la situación no se desbloquee, el club heliopolitano vuelve a mover a su futbolista en el mercado, como apunta el diario As, explorando otras alternativas con el firme objetivo de sellar un negocio similar, sobre la base de unos 11-12 millones de euros.

El trato que había aceptado el Real Betis y validaba LaLiga

En este sentido, cabe recodar que el conjunto carioca estaba dispuesto a pagar en torno a un millón por una cesión con opción de compra obligatoria, la cual se había fijado en otros 8 millones más tres en variables, para alcanzar así los casi 12 que pagó hace un año el club verdiblanco al Rayados de Monterrey. Unos números que convencían plenamente en las oficinas de La Cartuja y que, además, a efectos del límite salarial, podían ser computados esta misma campaña en LaLiga como una venta directa, aunque fuese diferida, siempre que llegasen esas garantías de pago que por ahora no aparecen.

¿Pasará a la acción River Plate?

Es la oportunidad para que River Plate dé el paso adelante que un intermediario había prometido al Real Betis, mejorando incluso la propuesta brasileña. Aunque en realidad el conjunto argentino estuvo lejos en todo momento, durante las negociaciones mantenidas, de las pretensiones verdiblancos. No pasaron de ofrecer entre 5 y 6 millones por el 50% del pase. Pero con ello están lejos de convencer a los dirigentes heliopolitanos.

La Larga lista de pretendientes de Nelson Deossa

Además, no hay que olvidar que la lista de pretendientes de Deossa es mucho más amplia. Así, Flamengo e Ipswich Town llevan ya algún tiempo tras sus pasos, así como su ex equipo, el Monterrey, y el también mexicano Club América. Pero en Europa la lista creció de forma importante en los últimos días, antes de que se diese por hecho su traspaso, con la aparición del Hull City inglés, el Besiktas turco o el Panathinaikos griego. Incluso el Deportivo de La Coruña le habría echado el ojo, así como el Columbus Crew en la MLS estadounidense. Sondeos de los que ahora se espera un movimiento más concreto ante el temor de que no se solucione la situación del Vasco da Gama.