'Pájaro en mano' con Nelson Deossa: River Plate anuncia un 'sorpasso' que llega tarde

Aunque clubes mexicanos, griegos e ingleses se sumaron en las últimas horas al interés por el colombiano, con todo acordado con Vasco da Gama, en La Cartuja revisan toda la documentación de los brasileños y no dilatarán unas negociaciones que los argentinos abandonaron varias veces

Cuando trascendió que Nelson Deossa había llegado a un acuerdo económico con el Vasco da Gama y que los brasileños trasladarían entre el lunes y el martes una propuesta por escrito al Real Betis, tras haber pactado verbalmente la fórmula de la cesión con obligación de compra, River Plate comunicaba a los rectores verdiblancos a través de un intermediario autorizado que estaba en disposición de mejorar ese 8+4 de los cruzmaltinos. Igualmente, al comprobar que en La Cartuja iban en serio y no pensaban dilatar más la operación, por aquello de que la mínima plusvalía sobre la amortización pendiente compute en el presente ejercicio, crecieron los pretendientes por el mediocentro.

Clubes ingleses (Hull City e Ipswich Town), mexicanos (América y Rayados) y griegos (Panathinaikos) han preguntado desde el fin de semana por las condiciones del fichaje, si bien todo hace indicar que llegan tarde, pues ninguno ha sido tajante al respecto de superar el listón ampliamente para hacer dudar a la comisión deportiva bética. Al cierre de esta edición, se revisaban los documentos remitidos por la dirigencia de Vasco, que confirmaba igualmente que las gestiones para que Marcos Lamacchia se haga con la mayoría accionarial de la SAF (Sociedad Anónima Futbolística) están en la recta final, superadas las reticencias iniciales de la CBF por un presunto conflicto de intereses.

Sin conflicto de intereses

El hecho de que el empresario sea hijastro de la presidente del Palmeiras, Leila Pereira, no impedirá el desembarco en la institución blanquinegra, descartándose igualmente que lo de Nelson Deossa se trate de un fichaje de una candidatura a la rectoría, sino del único aspirante a la misma en estos momentos. Según ha podido saber ESTADIO Deportivo, salvo giro radical de los acontecimientos o problema de última hora en las condiciones pactadas, el Real Betis es partidario de abrochar el trato con el Vasco da Gama y dar carpetazo a un asunto que no derivará, afortunadamente, en 'culebrón' veraniego.

Aunque faltan por conocerse todos los detalles, en La Cartuja habrían renunciado a mantener un porcentaje de los derechos del de Marmato para agrandar la ganancia en posteriores operaciones, vendiendo a los cariocas el 80% en su poder tras la compra a unos Rayados de Monterrey que retuvieron el 15% de la plusvalía, pero no tiene control sobre el 20% restante, que podría estar en posesión de los agentes de Nelson Deossa y otros clubes anteriores de su trayectoria, como Atlético Nacional y Pachuca.