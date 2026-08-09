Cucho Hernández apuesta por la continuidad de Deossa como delantero: "Es un jugadorazo"

El colombiano vio portería en sus primeros minutos de la pretemporada ante el Bournemouth y cree que el buen hacer de su compatriota como '9' a lo largo de este verano puede venirle bien para exigirse más a sí mismo

El Real Betis tiene como gran objetivo en este mercado de fichajes la incorporación de un nuevo delantero, para lo cual aún maneja nombres como los de Kévin Denkey o Fábio Silva, siendo Franjo Ivanovic el último en caerse de la lista de Manu Fajardo. Pero, mientras tanto, Cucho Hernández respondió en su primera oportunidad de la pretemporada de la mejor forma posible. Saltó al césped tras el descanso y le bastaron 12 minutos sobre el campo para ver portería en el partido de presentación en La Cartuja ante el Bournemouth, al recoger un rechace del palo tras disparo previo de Isco.

No tiene dudas de que llegará "a punto" para el debut en LaLiga

Tras participar en el Mundial con su selección, el colombiano apenas suma una semana de entrenamientos a las órdenes de Manuel Pellegrini, pero está convencido de que llegará a tope para el estreno liguero ante la Real Sociedad (el viernes 21 de agosto en casa, a las 21:00 horas), pues entre medias aún queda también otra prtueba de altura frente al Inter de Milán (el próximo sábado en Bari, a las 19:30).

"Es importante empezar con gol. Al final eso me ayuda en la confianza, saber que puedo empezar de la mejor manera. Y hablando físicamente, he sumado los primeros minutos de pretemporada, es importantísimo, aún quedan dos semanas para el comienzo de Liga y creo que es más que suficiente para ponerme a punto para ese primer juego. Yo me he sentido bien. Es cierto que el calor es un condicionante, me falta un poco de ritmo, pero sin duda alguna, lo ganaré estas dos semanas y el próximo amistoso será también una buena prueba", señaló tras el empate contra el conjunto inglés.

La valoración del estado del grupo a dos semanas del arranque liguero

A nivel colectivo, además, el internacional cafetero también ve al grupo a un buen nivel a falta de dos semanas para que el balón comience a rodar de verdad, al ganar esa semana extra por la presencia en la final del Mundial de Lo Celso (que regresa mañana), lo que permitió aplazar la visita al Valencia correspondiente a la primera jornada de LaLiga.

"Lo que yo he visto de mis compañeros en los partidos anteriores y lo que se vio hoy es que hay buenas sensaciones, sin duda alguna. Creo que el equipo ha jugado bastante bien en muchos lapsos del partido. Obviamente hay algunos errores, pero creo hemos hecho una muy buena pretemporada, veo también a la gente muy bien físicamente, que es importante para arrancar la temporada", explicó.

Los elogios a Nelson Deossa: "Tiene unas condiciones tremendas para ayudarnos"

Además, Cucho Hernández también se refirió a la presencia de su compatriota Nelson Deossa como delantero, algo que volvió a hacer en la primera mitad ante el Bournemouth con buenas sensaciones, como durante todo el verano. Por ello, no solo lo elogió, sino que consideró que le puede venir bien para apretarle.

"Muy bien, es un jugadorazo. A mí no me sorprende lo que está haciendo y la manera en que está jugando. Tiene unas condiciones tremendas para ayudarnos. Al final es positivo para él que pueda jugar y pueda demostrar al míster que puede hacerlo en muchas posiciones. Y si me sirve para mí, para esa presión, para atraerme mejor y para exigirme, pues mucho mejor", destacó.

No siente "presión por la llegada de otra delantero y tiene un reto personal muy definido

Eso sí, el de Pereira dejó claro que no se siente bajo lupa por la idea del club de buscar un nuevo punta. "No me presiona, la verdad no siento ninguna presión. Quien venga será bienvenido a esta familia, será una ayuda más, el fichaje que llegue, sea en la posición que sea, que venga a aportar y nosotros lo abrazaremos y lo incorporaremos a la familia", comentó, insistiendo en que su meta personal no es otra que superar los 15 goles que firmó la campaña pasada entre todas las competiciones.

"El número lo tengo en mi casa, no me vuelve loco. Primero son los objetivos grupales, que siempre los pongo por delante. Pero obviamente quiero ir a más y superar el número de goles del curso pasado. ¿El número? Ya os di la pista. Quiero hacer un gran año, que sea muy bonito para todos los béticos, y marcar muchos goles", sentenció.