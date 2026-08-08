30 aniversario

La portada de ESTADIO Deportivo para el domingo 9 de agosto de 2026

El empate del Betis contra el Bournemouth en La Cartuja y la derrota del Sevilla contra el Bayer Leverkusen completan la portada de ESTADIO Deportivo de este domingo

La portada de ESTADIO Deportivo para el domingo 9 de agosto de 2026

La portada de ESTADIO Deportivo para el domingo 9 de agosto de 2026.ED

Álvaro PalomoÁlvaro Palomo 1 min lecturaSin comentarios

La portada de ESTADIO Deportivo para el domingo 9 de agosto de 2026:

- BETIS 2-2 BOURNEMOUTH: POCO PREMIO

El Betis, que sufrió la expulsión de Antony, dejó sensaciones positivas y mereció mejor resultado tras igualar en dos ocasiones, con goles de Cucho y Fornals, la ventaja de un Bournemouth efectivo

- BAYER LEVERKUSEN 2-1 SEVILLA: DOS CARAS

Los nervionenses se adelantaron en la primera parte con gol de Miguel Sierra y buena imagen, pero en la segunda bajaron el nivel y se dejaron remontar con doblete de Schick en el último test

Estadio DeportivoEstadio Deportivo
Cerrar Popup
INICIAR SESIÓN
REGÍSTRATE
¿Tienes cuenta?
Bienvenid@ a Estadio Deportivo
Inicia sesión con:
Registrate con tu usuario de:
O haz login a través de tu e-mail
O registrate con tu e-mail
Nombre
Contraseña
Mostrar contraseñaOcultar contraseña
Seguridad:

¿Olvidaste la contraseña?

Entrar

¿Aún no tienes cuenta? Regístrate

¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión

Estadio DeportivoEstadio Deportivo
Cerrar Popup
Restablecer contraseña
Introduce tu correo electrónico para restablecer tu contraseña
Enviar email
Volver atrás
Volver
Estadio DeportivoEstadio Deportivo
Cerrar Popup
Icono
Échale un ojo a tu email
Hemos enviado un email a para el restablecimiento de la contraseña.
Si no ha llegado, revisa tu carpeta de spam.
¿No te ha llegado nada aún?
Enviar email