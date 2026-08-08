El empate del Betis contra el Bournemouth en La Cartuja y la derrota del Sevilla contra el Bayer Leverkusen completan la portada de ESTADIO Deportivo de este domingo

La portada de ESTADIO Deportivo para el domingo 9 de agosto de 2026.ED

La portada de ESTADIO Deportivo para el domingo 9 de agosto de 2026:

- BETIS 2-2 BOURNEMOUTH: POCO PREMIO

El Betis, que sufrió la expulsión de Antony, dejó sensaciones positivas y mereció mejor resultado tras igualar en dos ocasiones, con goles de Cucho y Fornals, la ventaja de un Bournemouth efectivo

- BAYER LEVERKUSEN 2-1 SEVILLA: DOS CARAS

Los nervionenses se adelantaron en la primera parte con gol de Miguel Sierra y buena imagen, pero en la segunda bajaron el nivel y se dejaron remontar con doblete de Schick en el último test