Simeone, contundente con Julián Álvarez: "La situación es muy clara, le ayudaremos para que esté de la mejor manera posible"
El técnico del Atlético de Madrid se ha mostrado tranquilo y confiando en que el argentino seguirá en el club, además de valorar la llegada de los tres fichajes hasta la fecha: Hjulmand, Grimado y Kang In Lee
Diego Pablo Simeone, técnico del Atlético de Madrid, ha atendido a los medios de comunicación antes de medirse al Manchester City este domingo en Corea del Sur. En ella, además de hablar de cómo llegan sus jugadores a la recta final de la pretemporada, ha sido inevitable también sacar el tema de Julián Álvarez y el interés del Barça en ficharlo, aunque el 'Cholo' se ha mostrado tajante ante esta posibilidad.
"La situación de Julián es muy clara. La entidad tomó una decisión y Miguel Ángel Gil explicó perfectamente cuál es la posición del club. Nosotros estamos muy contentos con Julián. Desde mi lugar, que es el deportivo, lo que tenemos que hacer es ayudarlo para que siga creciendo, para que continúe mejorando y para que pueda volver a aportarnos todo lo que nos ha dado durante estos dos últimos años, que ha sido muchísimo. Mi responsabilidad es trabajar con los futbolistas que tengo y tratar de sacar lo mejor de ellos. Julián es un jugador muy importante para nosotros y, cuando se incorpore nuevamente al trabajo, nos centraremos en lo futbolístico y en ayudarlo para que esté de la mejor manera posible", ha explicado.
Cómo piensa gestionar el caso de Julián si se queda
"Ya hemos atravesado anteriormente situaciones de este tipo. Hemos tenido otros momentos y tenemos el ejemplo de lo que ocurrió con Griezmann. Yo no veo otro camino que no sea trabajar desde lo deportivo, que es lo que me corresponde. Lo que puedo hacer como entrenador es estar cerca del futbolista, ayudarlo, entrenarlo y buscar que pueda rendir de la mejor manera para el equipo. Es lo que hemos intentado hacer durante estos dos años con Julián y es lo que seguiremos haciendo. Todo lo demás corresponde a otras áreas del club. Nosotros tenemos que centrarnos en el campo y en conseguir que nuestros futbolistas puedan dar su mejor versión".
El refuerzo de Kang In Lee
"Kang In Lee ya ha explicado delante de los medios cómo piensa, qué quiere aportar y qué clase de jugador quiere ser dentro del Atlético de Madrid. Su llegada nos va a ayudar. Tiene muchísima ilusión por colaborar con el equipo y nosotros tenemos también la responsabilidad de ayudarlo a él. Queremos que siga creciendo, que continúe evolucionando y que mejore todavía más porque es un futbolista joven y tiene margen para hacerlo. Vamos a intentar aprovechar todas sus características y encontrar las herramientas necesarias para que pueda convertirse en un jugador todavía mejor de lo que ya es. Creo que tiene cualidades importantes y nuestra obligación como cuerpo técnico es conseguir que pueda expresarlas dentro de lo que necesita el equipo".
La posición ideal para Kang In Lee
"Siempre pienso que para conocer realmente a un futbolista es mucho mejor tenerlo contigo que observarlo únicamente por televisión o mediante vídeos. Hay una diferencia importante entre analizar a un jugador desde fuera y poder entrenarlo todos los días, verlo de cerca, hablar con él y entender cómo interpreta las distintas situaciones del juego. A partir de ahora tendremos esa posibilidad con Kang In Lee. No quiero encasillarlo inmediatamente en una única posición. Primero tenemos que conocerlo todavía más dentro de nuestro funcionamiento y, a partir de ahí, encontrar el lugar en el que pueda expresar mejor todas sus características. Buscaremos dónde puede desarrollar su mejor fútbol y, al mismo tiempo, dónde puede ser más útil para el equipo. El objetivo no es limitarlo, sino potenciar todo lo bueno que tiene".
Además de Kang In, llegaron Hjulmand y Grimaldo
"Los tres son incorporaciones que el equipo necesitaba. Cada uno tiene unas características diferentes y nosotros intentaremos que esas características nos ayuden, pero al mismo tiempo queremos que ellos sigan creciendo como futbolistas. Kang In Lee todavía es joven y tiene muchísimo recorrido por delante. Hjulmand está mostrando desde los primeros entrenamientos la predisposición, la energía y las ganas con las que ha llegado. Y aunque Grimaldo tenga más edad y una trayectoria más extensa, siempre existe espacio para continuar creciendo. Cuando hablé con él percibí mucha ilusión y mucho entusiasmo por estar aquí. Mi lugar como entrenador consiste precisamente en eso: intentar mejorar a los futbolistas que tenemos dentro de la plantilla y construir con ellos un equipo capaz de competir como intentamos hacerlo cada temporada".