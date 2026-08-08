Un fichaje más rentable que Griezmann

La venta de camisetas de Kang-In Lee en Corea del Sur, donde está estos días de gira el club colchonero, es una locura y prácticamente se han agotado las 10.000 que la expedición rojiblanca llevaba; la previsión es que quintuplique las vendidas por el francés la pasada temporada

El impacto del fichaje de Kang-In Lee por el Atlético de Madrid está siendo muy potente en Corea del Sur, país de donde es originario el fichaje rojiblanco y que precisamente está siendo visitado estos días por el conjunto colchonero. Así se demuestra con la venta de camisetas que se está registrando con el futbolista que fuera del PSG.

El Atlético de Madrid, en su gira por Corea del Sur, llevaba 10.000 camisetas de Kang-In Lee que, según la Cadena SER, ya prácticamente ha agotado con sus ventas. Un auténtico furor por el mediapunta. La locura en el país asiático es tal que la previsión es que la venta de las camiseta del jugador quintupliquen las de Antoine Griezmann en toda la temporada pasada, incluidas las especiales que se hicieron con motivo de la salida del francés del club.

Kang-In Lee ya le aporta al Atlético de Madrid rédito económico con su enorme impacto en su país

El club rojiblanco era consciente que con el fichaje de Kang-In Lee, que ha costado 35 millones de euros pagados al PSG, el Atlético de Madrid no sólo compraba un futbolista. El surcoreano es todo un símbolo en su país y genera una gran expectación en todo lo que hace. A falta de lo que pueda ofrecer en el terreno de juego, el mediapunta ya viene ofreciendo rédito económico. No hay más que comprobar lo que viene sucediendo con la venta de las camisetas.

Kang-In Lee, heredero del 7 que portó Griezmann, está siendo la gran atracción de la estancia del Atlético de Madrid estos días en Corea del Sur, donde por ejemplo disputará este domingo un amistoso contra el Manchester City. El futbolista ha sido el anfitrión del equipo entrenado por Diego Pablo Simeone al que se ha unido precisamente en el país asiático.

Kang-In Lee y el hecho de portal el dorsal 7 del Atlético de Madrid

Precisamente Kang-In Lee ha hablado este sábado del hecho de llevar el dorsal 7 en el equipo rojiblanco. "Como todos sabemos el 7 del Atlético lo llevaron jugadores de mucho nivel y leyendas pero intento no pensar mucho en el tema del dorsal, sino en ayudar al equipo y estaré a ese 120% siempre para hacerlo", ha señalado.

El surcoreano, junto a Diego Pablo Simeone, ha ofrecido este sábado una rueda de prensa donde ha abordado otras cuestiones como su fichaje por el Atlético de Madrid. "Vengo a ganar y sobre todo a ayudar al equipo, porque en el fútbol eso es lo más importante. Voy a dar el 120% para ayudar al equipo hasta el último día que esté aquí", ha dicho Kang-In Lee para añadir: "Estoy muy ilusionado por poder empezar, con muchas ganas de conseguir cosas importantes con mis compañeros y con mucha ambición".

Además, Kang-In Lee se ha referido a la dimensión del Atlético de Madrid y a su afición: "El Atlético de Madrid que conozco es un club muy grande, muy familiar y muy unido. Eso es lo que quería. Tengo muchas ganas de conocer a los aficionados rojiblancos. Desde pequeño sé que es la mejor afición del mundo. Voy a trabajar duro para que vean que siempre estoy con el equipo. Soy un jugador con mucha pasión, que puedo ayudar al equipo y darle muchas alegrías".