Detecta al posible recambio de Juanlu, pero la competencia por Iker Luque es ingente

José Ignacio Navarro, abierto a repetir con los colchoneros la fórmula de copropiedad puesta en práctica con Julio Díaz, aunque el Rayo Vallecano marcha en la 'pole' por el extremo diestro del Atlético Madrileño, al que pretenden hasta ocho clubes de Primera división

Con Rubén Vargas, Joaquín Martínez 'Oso', Chidera Ejuke y Alfon González más habituados a percutir desde la banda izquierda, la búsqueda de un extremo que está activa ahora mismo en el Sevilla FC se centra preferentemente en la banda derecha, que acaba de quedar huérfana, más allá de que alguno de los mencionados pueda ejercer a pie natural (todos menos el hispano-argentino). El traspaso de Juanlu Sánchez al Bournemouth genera un vacío por ese flanco que José Ignacio Navarro planea cubrir repitiendo con el Atlético de Madrid la fórmula de copropiedad iniciada con Julio Díaz, aunque la competencia es ingente.

Reporta 'Mundo Deportivo' que el nervionense es uno de los ocho clubes de Primera división (junto a Deportivo de La Coruña, Levante UD y Rayo Vallecano) que ha preguntado a los colchonero por Iker Luque, un atacante de 21 años recién cumplidos que se encuentra de momento a las órdenes del 'Cholo' Simeone en la gira por Corea del Sur, aunque se presume que dejará de estarlo a la vuelta, con el resto de mundialistas ya de vuelta a los entrenamientos la semana que viene. Su buena temporada en el Atlético Madrileño en Primera RFEF, con 4 goles en 37 partidos, invita a pensar en que subirá dos peldaños.

Vallecas, una salida natural

El Rayo Vallecano, afincado en el barrio de donde es natural el menudo extremo rojiblanco, llevaría la voz cantante en una subasta que todavía vivirá nuevos capítulos, porque no hay una decisión tomada al respecto, aunque los franjirrojos buscan recambio para Ilias Akhomach y un complemento para Jorge de Frutos, habida cuenta de que Isi Palazón actúa más ya como mediapunta y de que Álvaro García y Fran Pérez prefieren hacerlo por la izquierda. Iker Luque, internacional sub 16 con la selección española, debutó y marcó un gol con el primer equipo del Atlético de Madrid el 2 de mayo de 2026 contra el Valencia CF.

La prioridad es el delantero centro

Después de seis incorporaciones para la contención (los porteros Odysseas Vlachodimos y Fran González, el central Arouna Sangante, los laterales Juan Iglesias y Julio Díaz, y el mediocentro Jon Guridi) y unas cuantas salidas que han generado margen salarial (Juanlu Sánchez, Djibril Sow, Rafa Mir, Akor Adams, Tanguy Nianzou...), José Ignacio Navarro está centrando sus esfuerzos en reclutar un delantero que acompañe a Isaac Romero. Las últimas gestiones, con el Sirius sueco para contratar a Robbie Ure, que pretende también media Europa.