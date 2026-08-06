El traspaso de Juanlu al Bournemouth ya es oficial: la letra pequeña del acuerdo y el ingreso extra para el Sevilla

El club nervionense ha anunciado el traspaso del canterano a los Cherries, cerrado en condiciones económicas ventajosas que pueden dejar más dinero este mismo curso y en el futuro

El Sevilla ha hecho oficial a primera hora de esta tarde el traspaso de Juanlu Sánchez al Bournemouth después del acuerdo alcanzado entre clubes y que el futbolista viajara ayer a tierras inglesas para pasar el examen médico y firmar hasta el 30 de junio de 2030.

A sus 23 años, el canterano ha aceptado la oferta de los Cherries para cambiar de aires, impulsar su carrera y, sobre todo, ayudar a los nervionenses a sanear sus arcas con su jugosa venta, cerradas en cifras ventajosas para los blanquirrojos teniendo en cuenta que no era titular indiscutible en Nervión.

"Sevilla FC y AFC Bournemouth han alcanzado un acuerdo para el traspaso de Juanlu Sánchez al conjunto inglés. De esta forma, el de Montequinto cierra una década como nervionense, casi la mitad de su vida. A punto de cumplir los 23, Juanlu llegó a la carretera de Utrera con 12 años y comenzó a destacar muy pronto", explica en su comunicado oficial la entidad de Eduardo Dato, que lo despide con mucho cariño, reflejo de que se marcha un futbolista con corazón sevillista que se ha dejado todo en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Tanto es es así que le dedica un agradecimiento al final del comunicado más largo de lo habitual, acorde a su condición de uno de los grandes productos de la Carretera de Utrera.

"El Sevilla FC quiere agradecer a Juanlu su desempeño, profesionalidad y defensa de los colores blanquirrojos, orgulloso y valedor de la que ha sido y siempre será su casa, deseándole el mayor de los éxitos en esta nueva etapa que inicia", apunta la entidad nervionense, que alivia sus cuentas con el montante final de la operación, que genera una plusvalía integral al haberse criado en la cantera.

Las cifras del traspaso de Juanlu

En este sentido, el acuerdo entre las partes se ha cerrado en un fijo de 11 millones euros que puede incrementar en función de objetivos este mismo curso. Así las cosas, el contrato incluye dos millones en pluses que engrosarán las arcas sevillistas si el Bournemouth se clasifica para Europa y el jugador disputa el 50 % de los partidos durante esta temporada.

En caso de cumplirse estos condicionantes, el dinero embolsado en Nervión alcanzaría los 12 millones de euros, una cantidad inferior a la exigida en los últimos mercados (entre 15 y 20 millones), pero igualmente suculenta y ajustada a su valor de mercado, ahora de 10 kilos, según la estimación de Transfermarkt.

Ingresos en el futuro por un porcentaje de su futura venta

Además, el Sevilla se reserva un 10% de su pase de cara a una futura venta, por lo que mantiene control económico sobre el futbolista y dispondrá de otra oportunidad para seguir haciendo caja con la venta del canterano, que verá como su ficha sube considerablemente durante los cuatro cursos que ha firmado.

El Bournemouth, con oferta en mano, se ha adelantado finalmente a la Serie A italiana, que llevaba tiempo acechando al nazareno, hasta el punto de que ha estado en el punto de mira de Nápoles, Fiorentina, Atalanta o Roma. Finalmente pondrá rumbo a la Premier League, destino que descartó el verano pasado .pasado