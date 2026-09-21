García Plaza aprieta en el parón: los tiempos de Vargas y Stassin

El plantel del Sevilla ha vuelto al trabajo sin los internacionales y los 'tocados'; Kike Salas podría volver la próxima semana, y se espera que Vargas y Stassin lo hagan en el tramo final del parón internacional

La plantilla del Sevilla Fútbol Club ha comenzado la semana trabajando en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios. Los hombres de Luis García Plaza afrontarán ahora un largo parón sin competición, salvo para los seis internacionales citados por sus países (Suazo con Chile, Sangante con Senegal, Kochorashvili con Georgia, Robbie Ure con Escocia, Fran González con la sub 21 de España y Vlachodimos con Grecia), que se verá interrumpido por la disputa del Trofeo Antonio Puerta el próximo viernes 2 de octubre frente al Aston Villa de Unai Emery.

Pese a ello y aunque Luis García Plaza dará algunos días de descanso, el técnico ha apretado a sus futbolistas que trabajaran cuatro de los siete días de esta semana. Este lunes, los jugadores nervionenses han comenzado la semana ejercitándose en la ciudad deportiva después del partido disputado el pasado sábado frente al Barcelona aunque ha habido otras ausencias más allá de los internacionales.

A la espera de Vargas y Stassin

De este modo, tampoco han saltado al césped los lesionados Rubén Vargas y Lucas Stassin. El suizo, todavía inédito esta temporada, sigue arrastrando unas molestias en su rodilla derecha que le impiden entrenarse con el grupo aunque tras viajar a Madrid para ser explorado de su parameniscitis, se espera que pueda volver tras este largo parón.

En el caso del delantero belga, Stassin acabó con molestias el choque del pasado miércoles ante el Deportivo de La Coruña y tras ser sometido a pruebas médicas se le detectó una rotura fibrilar. Tampoco ha estado con el grupo el central Kike Salas, que también salió 'tocado' de Riazor tras sufrir una fuerte contusión, que le mantuvo entre algodones y le privó de jugar ante el cuadro blaugrana, aunque todo hace indicar que el zaguero podrá regresar a la dinámica grupal la próxima semana.

De esta forma, Luis García Plaza se ha visto obligado a tirar de varios jugadores de la cantera para completar el entrenamiento ya que tan solo ha podido contar con diez jugadores del primer equipo: Marcao, Fábio Cardoso, Julio Díaz, José Ángel Carmona, Manu Bueno, Jon Guridi, Peque Fernández, Chidera Ejuke, Alfon González e Isaac Romero.

Esta situación será la tónica habitual durante este parón que tendrá una duración de 16 días y durante el que en su primera semana el conjunto blanquirrojo trabajará hasta el jueves, siempre por la mañana y en la ciudad deportiva. Será ya el viernes cuando los jugadores de García Plaza se tomen un merecido descanso que se alargará el sábado y el domingo para volver al trabajo de nuevo el próximo lunes.