García Plaza: "Con 2-1 o 3-1 al descanso habría sido otra historia, pero están a un nivel superlativo y te penalizan"
El técnico nervionense recalca que "el problema del primer tiempo" para los suyos fue no haberse ido ganando, como merecieron, "una lástima", aunque admite que, aun así, "el Barça te puede ganar", porque tienen "una calidad y precisión muy superiores a las de los demás"
Sevilla
Barcelona
"En la primera parte, el problema fue no habernos ido ganando. En la segunda se van cayendo (físicamente) y no podemos hacer tantos cambios. Tenemos algunos errores en pérdidas que ellos, a un nivel superlativo, te penalizan, pero es la primera vez que ellos sienten que no son superiores. Normalmente, te llegan y están por encima de todos los equipos, no sólo de nosotros. Había que aprovechar nuestro momento, pero lástima no habernos ido con 2-1 o, incluso, 3-1 al descanso", comenzaba diciendo en los medios del Sevilla FC un Luis García Plaza "orgulloso de los jugadores y de la afición".
Y ahondaba en la cuestión antes de pasar por sala de prensa el preparador madrileño: "Nuestro estilo es ir a robar arriba ante equipos que proponen. Intentamos jugar así, pero este rival, si no estas bien, te sobrepasa. Ahora, un parón que se nos va a hacer largo, pero con la sensación de que el equipo está bien. Luego vienen dos salidas, una al Bernabéu, por lo que hay que ser humildes y seguir igual que hasta ahora. A ver si nos viene bien para recuperar a algunos jugadores. El equipo va a seguir trebajando al máximo, que es nuestra seña de identidad".
Halagos a Raphinha y orgullo generalizado
"Una primera parte que el problema que tuvo fue el resultado. Ganando habría sido otra historia. De un nivel muy alto, con el equipo que está construido para ir apretar arriba. Cuando no estás tan preciso, en las pérdidas te matan, porque son muy, muy buenos. Sólo con competirles parece que les hemos hecho más, pese a perder 1-3, porque a los demás los ha barrido. Muy orgulloso del equipo y de la afición. Cuando fuimos mejores, que ya es mucho, hay que irse ganando. Pero ellos tienen tanta calidad y precisión... Necesitas una pizca de suerte y de acierto. Me quedo con la identidad del equipo, de estar en campo contrario y hacer daño. Con 2-1 o 3-1 habría sido diferente, aunque te pueden ganar, porque tienen a Raphinha, Lamine... Es increíble que el primero no esté nominado al Balón de Oro. Son cosas que no se entienden".
¿A años luz del resto?
"Sí, son muy superiores a los demás. En la primera parte, fuimos de lo mejor de LaLiga contra ellos y sólo nos ha servido para empatar".
Fofana
"No lo metemos alto por presionar a Rodri Hernández, sino porque necesitaba piernas para poder salir cuando robábamos. Ha salido muy bien hasta que le ha durado la gasolina, pero ya me pidió el cambio porque se le subían los isquios".
Parón y mini pretemporada
"No sé. Intentaremos que el equipo siga respondiendo. Se van unos cuantos internacionales, otros tienen que trabajar físicamente para mejorar, pero el equipo tiene que descansar. Llegan luego dos partidos fuera, uno en el Bernabéu. Pero el equipo debe ser humilde y seguir compitiendo, porque, en cuanto bajas un poco el nivel...".
Félix Correia
"Está bien, como todos, cogiendo automatismos, mejorando fisicamente y conociendo a sus compañeros. Tenía dudas tras el partido en La Coruña sobre si hacer más rotaciones. Pero seguir con el bloque nos ha permitido hacer ese primer tiempo. Sabía que algunos se me iban a ir cayendo en la segunda parte, como él, Miguel Sierra, Robbie Ure... Que siga trabajando y espero que aporte cosas".
Segunda parte
"No quería meter al equipo atrás. Nos la jugamos en la primera tan altos para poder jugar en la segunda más juntos. Dos pérdidas que ellos aprovecharon muy bien nos 'mataron', pero es muy difícil ser superiores al Barça todo el partido. Debimos aprovechar la primera, insisto. Cuando se acercan al área, hay mucha diferencia con el resto, porque tienen los mejores jugadores del Mundo".
Robbie Ure
"En la primera parte ha estado bien, como casi todos. Le pediamos que viniese a recibir en busca de segundas jugadas para romper por fuera. Viene de una Liga menor y es joven, pero Lucas Stassin es igual. Lo ha convocado la sub 21 de Bélgica. Espero que sigan creciendo, pero aún están por hacer. No hemos traído a ninguno consagrado, sino jugadores que van a ir a más. Empezó fuerte, luego apareció Stassin. Sabía que se me iba a caer. Dudé en sacar antes a Isaac Romero, porque con dos arriba él luce más".
Polémica por la acción que detuvo el árbitro en un ataque local
"Prefiero que lo comentéis vosotros".