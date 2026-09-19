El abrazo entre Del Nido Benavente y Alberto Pérez-Solano que confirma las buenas relaciones en medio del proceso de venta del Sevilla FC

ESTADIO Deportivo ha podido captar una de las imágenes que evidencian el cambio en las relaciones entre Del Nido Benavente y el Consejo de Administración, una de las cuestiones claves en este proceso de compraventa de la entidad

La situación en el Sevilla FC, en estos momentos, es algo más placentera de lo que se podía imaginar meses atrás. Los puntos que el club hispalense han calmado algo las aguas de una entidad que, a principios del mes de junio, veía como Sergio Ramos daba una rueda de prensa para hablar acerca de la fallida compra de la mayoría del paquete accionarial de la entidad. Muchos han sido los vaivenes que se han dado con esta situación que ha tenido en vilo, durante mucho tiempo, al sevillismo. De hecho, como anunció el redactor jefe Alejandro Sáez, Goldman Sachs estuvo la pasada semana en la ciudad de Sevilla con motivo de ciertas reuniones.

Varios son los actores protagonistas de todo este proceso de compra-venta de la entidad. Uno de ellos es Alberto Pérez-Solano, actual Secretario del Consejo y una persona con peso en las distintas reuniones que se han ido manteniendo para esta cuestión. También está el expresidente de la entidad José María del Nido Benavente, uno de los más críticos en los últimos años con el Consejo de Administración que manda en el club. A pesar de esto, en los últimos meses había una especie de paz entre ellos, no hay más que ver que Del Nido Benavente es uno de los que firma el comunicado conjunto con los miembros del Consejo de Administración. Una muestra más de lo anteriormente mencionado.

En la tarde de este sábado, en ESTADIO Deportivo, hemos podido captar una de las imágenes que confirman esta paz entre Del Nido Benavente y el actual Consejo de Administración. Cuando el expresidente iba a entrar en el estadio, en el hall de la puerta de cristales se encontraba Alberto Pérez-Solano. Al coincidir ambos, se han fundido en un abrazo más que amistoso. Una señal que indica las buenas relaciones que ahora mismo existen entre estas partes.

En estos momentos, la venta del Sevilla FC sigue su curso. Este medio pudo confirmar que, a pesar de que Goldman Sachs es el que está funcionando como 'arranger' en esta cuestión, aún no tiene ninguna oferta en firme para poder adquirir la mayoría del paquete accionarial de la entidad. Son muchos los posibles inversores interesados con los que el citado banco estadounidense se está alineando en estos momentos, algunos de ellos muy relevantes. De ahí que confíen poder tener elaborada una ‘short list’ para finales de octubre. Unas 20 posibles empresas que habrá que ir cribando hasta quedarse con unas tres con las que ir avanzando con mayor ahínco y celo.

Por lo tanto, lo que se puede decir que toca esperar para que se den pasos importantes en esta cuestión, mientras que el Sevilla va funcionando en lo deportivo. La gestión de Ignacio Navarro ha hecho que el equipo esté respirando y esté firmando un comienzo de año espectacular. Dando salidas a nombres con los que no se contaba y haciendo importante incorporaciones, el sevillismo confía en que se puedan dar pasos en busca de la tan ansiada tranquilidad.