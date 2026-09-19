Sevilla - Barcelona: horario y dónde ver hoy en TV el partido de LaLiga

El Sevilla recibe en el Sánchez-Pizjuán a un Barcelona que llega líder y con siete triunfos consecutivos en lo que va de temporada

El FC Barcelona llega a Sevilla en busca del pleno de victorias antes del parón de selecciones. Los azulgranas llevan siete de siete y quieren que la racha continúe en el Ramón Sánchez-Pizjuán, aunque el conjunto de Luis García Plaza también se encuentra en un gran momento, con unos registros que casi se habían olvidado en Nervión.

Los catalanes están exhibiendo una contundencia fuera de lo normal. Con seis triunfos en liga (28 goles a favor y 6 en contra), más otra goleada más (5-1 ante el Feyenoord en el único encuentro de la Champions disputado). Todo ello con rotaciones que han permitido a Hansi Flick mantener a todo el plantel disponible enchufado.

Fuera de casa ha ganado por 0-5 en Elche y en Valencia y por 2-4 ante el Levante, en el único partido que ha despertado ciertas dudas hasta la fecha, si bien es cierto que con el 0-3 los culés levantaron el pie del acelerador.

Este será el enfrentamiento número cien en la capital hispalense entre ambos equipos, partido en el que Hansi Flick no podrá contar con su portero titular (Joan Garcia), que se lesionó levemente ante el Racing de Santander en la rodilla y también es baja para la convocatoria de la Liga de Naciones con la selección.

Sevilla No Iniciado - Barcelona

Por su parte, el Sevilla ha arrancado la temporada con trece puntos de dieciocho posibles, un resurgimiento que pondrá a prueba contra el Barça que se encuentra en modo apisonadora. Eso sí, el último precedente ante los azulgranas como local es muy positivo.

Los sevillistas todavía tienen en su memoria el mejor partido de la pasada temporada, cuando, aún entrenados por Matías Almeyda, hace poco menos de un año, el 5 de octubre pasado, venció a los azulgranas por 4-1 en el estadio de Nervión. Entonces también el Barça llegaba como líder consolidado y el Sevilla con una aceptable racha.

Sevilla-Barcelona: ¿A qué hora arranca el partido?

Este encuentro será el que cierre el segundo día de la jornada 7, la cual arrancó este viernes con la victoria del Elche ante el Espanyol (1-3). La pelota echará a rodar en el Ramón Sánchez-Pizjuán a las 21:00 horas.

Sevilla-Barcelona: ¿Dónde verlo por televisión?

El partido entre andaluces y catalanes se podrá ver en Movistar+, exactamente en los canales M+ LALIGA (diales M54 O110), Movistar Plus+ (M7), M+ LALIGA HDR (M440 O111) y LaLiga TV Bar. También estará disponible en Orange, en el canal Orange Fútbol 1 (107)

Sevilla-Barcelona: ¿Cómo seguir online este duelo?

Al margen de seguir el partido por Televisión, ESTADIO Deportivo ofrece la opción de no perderse nada de este interesante duelo gracias a su pormenorizado minuto a minuto a través de www.estadiodeportivo.com La cobertura de ED proseguirá tras la conclusión del encuentro con la crónica, las declaraciones de los protagonistas, la posterior rueda de prensa de los entrenadores y las puntuaciones de los futbolistas sevillistas.