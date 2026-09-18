Hansi Flick, preocupado por el parón de selecciones: "Intento ser positivo"

El técnico del Barcelona compareció en la previa del partido ante el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán, dónde cayó derrotado por 4-1 el curso anterior: "Ellos en casa juega muy bien, hacen defensa uno contra uno... tenemos que jugar con confianza"

El Barcelona visita mañana sábado al Sevilla en el Sánchez-Pizjuán. Los de Hansi Flick vuelven a tener un encuentro exigente en LaLiga EA Sports como es frente al equipo dirigido por Luis García Plaza. De esta manera, el técnico alemán ha comparecido en rueda de prensa para explicar cómo afronta el equipo el choque y cómo está el vestuario antes del parón de selecciones, al que no acudirá Joan García al caer lesionado.

En este sentido, Hansi Flick ha dejado claro, en torno al estado de Joan García que "siempre decidimos juntos". Además, el técnico del Barcelona ha mantenido la duda con el guardameta que saldrá titular mañana ante el Sevilla, entre Szczęsny y Livakovic, que podría debutar en el Sánchez-Pizjuán: "Para mí es porteros de calidad y experiencia".

Hansi Flick y la situación en la portería del Barcelona

De esta manera, Hansi Flick ha valorado la situación en la portería del Barcelona tras la lesión de Joan García: "Es muy importante tener calidad en esta posición. Con Dominic tenemos un portero de mucho nivel. Sobre Tek, cuando miras al pasado, especialmente en la primera temporada ganamos la Liga con él y fue responsable de ello, para mí es importante tener porteros de calidad y experiencia".

Sobre Joan García, el técnico del Barcelona confirmó que "siempre decidimos juntos. Cuando los médicos nos dijeron lo que tiene, no es muy grave pero tiene que descansar y decidimos que descansase".

Hansi Flick no se 'moja' con el derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid

Además, Hansi Flick fue preguntado por el derbi del próximo domingo entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid en el Metropolitano: "Para nosotros, lo importante es que podemos hacerlo nosotros mismos. Así que es mejor centrarnos únicamente en nosotros. Tenemos que ganar mañana. Queremos ganar mañana. Así que ese es el trabajo que tenemos que hacer en Sevilla".

Sobre la gestión de cargas, el técnico comentó que "la recuperación también es muy importante y la hacemos. Creo que estamos gestionando muy bien la carga en estos momentos. Así que esto es lo que también tenemos que hacer durante las próximas semanas. Tenemos muchos partidos. Así que tenemos que entrenar, pero también tenemos que pensar en la recuperación y prestarle atención."

Flick confirma la titularidad de Cubarsí: "Era importante para él haber descansado contra el Racing"

Hansi Flick confirmó la titularidad de Pau Cubarsí contra el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán: "Ya veremos. Pero, por supuesto, también tenemos que hacer algunos cambios. Es normal y tenemos que hacerlo para gestionar todos los minutos. Lo que puedo decir es que Cubarsí jugará y será titular. Creo que para él era importante haber descansado contra el Racing. Eso es lo que puedo decir".

El técnico del Barcelona siguió hablando de la situación en la portería: "Tek conoce nuestra filosofía y sabe exactamente cómo queremos jugar. Y, por supuesto, Dominik acaba de llegar y se está adaptando. Nuestra idea, cómo queremos jugar al fútbol, se trata de eso. Siempre buscamos lo mejor para el equipo. Siempre analizamos la situación y siempre pensamos en qué es lo mejor para el equipo".

Hansi Flick y el parón de selecciones: "Confío y creo en los seleccionadores nacionales"

Por otro lado, Hansi Flick comentó sus sensaciones con el parón de selecciones: "Muchos jugadores estarán con las selecciones. Y si es bueno o no es bueno, no lo decidiré yo. Porque, al final, esa es la decisión. Yo no estoy involucrado en eso, así que no puedo cambiarlo. Por supuesto, siempre que los jugadores están fuera estamos un poco preocupados por eso. Pero, al final, confío y también creo en los seleccionadores nacionales".

El alemán, que recibió los elogios de Raphinha, dejó claro que "siempre intento pensar también en positivo. Así que, al final, cuando todos estén de vuelta, tendremos también algunos días para que quizá puedan recuperarse, pero también para centrarnos en el próximo partido contra el Getafe".

Sobre el partido contra el Sevilla, que viene de ganar al Dépor, apuntó que ahora "estamos en otro nivel al de la temporada pasada (4-1 en el Pizjuán). Cada partido empieza el 0-0 y el Sevilla, especialmente en casa, juega muy bien. Juega uno contra uno en defensa, nos presionará. Es clave controlar el partido contra equipos que juegan de esa manera".