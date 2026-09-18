El refugio de un Iker Casillas que vuelve a ser noticia por su nueva relación: 200 habitantes y una leyenda de amor prohibido en un castillo medieval

El excapitán del Real Madrid y la Selección Española, que vuelve al candelero por su relación con Irene Esser, según la prensa especializada, se escapa de la presión mediática en un pequeño pueblo de la Sierra de Gredos: Navalacruz

El ex internacional español y portero del Real Madrid Iker Casillas ha sido considerado en los últimos años como uno de los solteros más cotizados de España desde que terminara su relación con Sara Carbonero.

Durante este tiempo, Casillas ha disfrutado de su soltería siendo uno de las figuras del panorama español más activos. Sin embargo, ahora habría decidido asentar la cabeza nuevamente, afianzándose su relación con la actriz Irene Esser, diez años más joven que él.

Nunca ha llevado bien el guardameta estar en el foco mediático por su vida personal, en lugar de por su trayectoria profesional. "Me habéis sacado 25 mujeres desde que me separé y no habéis dado ninguna", llegó a confesar enfadado a una periodista.

Desde que ha trascendido la relación de Irene Esser y Casillas, la actriz y Miss Venezuela 2011, es la primera vez que ésta ha salido a la palestra ante los medios, durante el FesTVal de Vitoria, donde admitió sentirse “muy feliz” y dejó claro que disfruta de su nueva etapa. Tampoco quiso entrar en más detalles: “Todavía estamos en eso”. Preguntada por fútbol, fue clara: “No tengo ni idea”.

El búnker en el que Iker Casillas se esconde de la prensa

La nueva relación de Iker Casillas con Irene Esser vuelve a colocar al exguardameta en el foco de la prensa rosa. Un momento delicado que, sin lugar a dudas, Casillas aprovechará para trata de esconderse en su particular refugio: Navalacruz.

Hablamos de una pequeña villa de origen medieval que se encuentra situada en Álava, en la Sierra de Gredos. Con poco más de 200 habitantes, Navalacruz se ha convertido oficialmente en la segunda cada de Casillas, quien cuenta allí con dos viviendas.

De hecho, según cuentan los lugareños, Casillas vuelve a su refugio casi todos los meses para pasar algún que otro fin de semana. Y es que el pueblo de Navalacruz está completamente blindado por formaciones graníticas, valles fluviales y altas montañas.

Una historia de amor prohibido en las rocas de Navalacruz

Muy cerca de Navalacruz, el actual refugio de Iker Casillas, se encuentra el Castillo de Aunqueospese, una fortaleza del siglo XV que está directamente edificada sobre las rocas y que guarda una de las leyendas más románticas de la región.

Dice la tradición que el caballero Don Álvar Dávila se enamoró allí perdidamente de Soñar Guiomar de Zuazo, siendo su romance rechazado por el padre de la joven. Por ello, la encerró en lo más profundo de su palacio en Ávila.

Ante ello, el enamorado mandó construir la estratégica fortaleza de Aunqueospese a una altura estratégica. El objetivo no era otro que poder divisar desde la lejanía a la ciudad de Ávila y el lugar del cautiverio de su amada. Su promesa bautizó al castillo: “¡La veré, mal que os pese… aunque os pese!”.