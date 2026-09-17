Supercopa Euroliga 2026: horario, canal y dónde ver en TV y online al Real Madrid en la novedosa Supercopa de Dubai

Dubai Basketbal-Real Madrid y Olympiacos-Fenerbahce son las semifinales de la Supercopa Euroliga 2026 que se estrena este viernes en los Emiratos Árabes Unidos

El primer proyecto de Pedro Martínez con el Real Madrid se estrena oficialmente a lo grande, con una novedosa competición, la Supercopa Euroliga 2026, que va a reunir en los Emiratos Árabes Unidos a los mejores equipos de Europa.

El equipo blanco se va a enfrentar al renovado Dubai Basketball, un equipo que ya era fuerte el pasado año, pero que se ha reforzado mucho y que ahora dirige Xavi Pascual, por lo que en semifinales se podrá ver el duelo de técnicos de la última Liga ACB.

Junto a ellos juegan la otra semifinal el campeón de la Euroliga, el Olympiacos, y el Fenerbahçe, campeón en 2025 y el otro rico junto a Panathinaikos en la máxima competición continental. Ellos son los favoritos en la próxima Euroliga que arranca en siete días y, aunque ahora no están bien, será una prueba de fuego para ver cómo están.

Difícil para el Madrid ante el anfitrión

El Real Madrid afronta una prueba de fuego con Pedro Martínez como entrenador. Tras perder ante el Breogán en el primer amistoso, el equipo ha reaccionado con tres victorias consecutivas frente a Baskonia, La Laguna Tenerife y Unicaja.

En pocas semanas de preparación, el conjunto blanco ya muestra el nuevo estilo de Martínez, caracterizado por un juego ofensivo rápido y mucha agresividad desde los primeros segundos de cada posesión.

El técnico contará con casi toda la plantilla, excepto Usman Garuba, que continúa recuperándose de su lesión. El último fichaje, Nick Smith Jr., tampoco parece que vaya a debutar, mientras que sí estarán disponibles las demás incorporaciones del verano: Timothé Luwawu-Cabarrot, Mikael Jantunen, Jaime Pradilla, Max Shulga, Damian Jones y Olivier Sarr.

Martínez sabe lo que es dirigir al Madrid y quiere empezar dando buena imagen desde el inicio. "Creo que es un poco pronto para todos, pero es una buena prueba para medirnos contra grandes equipos, también lo será para ellos. A competir y dar la mejor imagen", afirma.

Horarios de la Supercopa Euroliga 2026

Esta primera edición de la Supercopa Euroliga servirá como una antesala de la fase regular de la Euroliga 2026-2027, que arranca el próximo jueves 24 de septiembre, en apenas una semana.

Viernes 18 de septiembre:

16:00 horas - Olympiacos vs Fenerbahçe (Semifinal 1)

19:00 horas - Dubai Basketball vs Real Madrid (Semifinal 2)

Sábado 19 de septiembre:

16:00 horas - Partido por el tercer puesto

19:00 horas - Gran final

Dónde ver en TV y online el Dubai Basketball - Real Madrid y toda la Supercopa Euroliga 2026

Este segunda semifinal de la Supercopa entre el Dubai Basketball y el Real Madrid se podrá ver a través de Movistar +. Los derechos de la Euroliga en España los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales. En este caso, el duelo del Madrid en Atenas se retransmitirá a través de Movistar Plus+ (dial 7) y M+ (dial 66).

La primera semifinal entre el Olympiacos y Fenerbahçe se puede ver por Vamos M+ (dial 8) y M+ (dial 66), los mismos canales que retransmiten la final del sábado y la lucha por el tercer y cuarto puestos.

De igual forma, podrás seguir todas las noticias de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás la mejor crónica del partido, al igual que informaciones de la Liga ACB y la NBA.