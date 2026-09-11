“Me encantaría fichar por el Real Madrid porque lo tengo todo aquí“; un viejo conocido se ofrece abiertamente

El pívot francés Vincent Poirier sigue recuperándose de su lesión en el tendón de Aquiles en las instalaciones del club madridista

Los equipos ACB ultiman sus semanas de preparación y, con el comienzo esta semana de la Lliga Catalana o el prestigioso Torneo Costa del Sol, el nivel crece y ya la próxima semana habrá competición oficial con la celebración de la primera Supercopa de Europa, donde estará el Real Madrid, de la Supercopa de España, con Valencia Basket, Joventut, Barça y Baskonia.

Salvo excepciones, como el Baskonia, la mayoría de las plantillas están conformadas y sólo les faltan retoques. Al Barça, tal vez un pívot para completar la rotación, y al Real Madrid un exterior. Aunque el equipo blanco tiene un plantel muy largo y compensado, su nombre ha estado relacionado con el de varios exteriores en los últimos meses, con Lester Quiñones a la cabeza.

Sin embargo, el que se ha 'ofrecido' ha sido un pívot. Un jugador, madridista declarado, que se marchó a Turquía hace tres años para ganar más dinero y tener algo más de protagonismo, pero que ya quiere volver a la que considera su casa. Se trata del francés Vincent Poirier.

El internacional galo ha reconocido en una entrevista a OK Diario que su objetivo una vez se recupere de la lesión de tendón de Aquiles que le tendrá media temporada parado, será regresar al Real Madrid. De hecho, el jugador está asentado en Madrid y se está recuperando en las instalaciones del equipo blanco. “Estoy muy feliz de que el Madrid me ayude en el proceso de curarme”, afirma un Poirier que está sin equipo después de rescindir su contrato en junio. Y que tiene claro que su futuro pasa por la capital de España: “Me encantaría porque lo tengo todo aquí".

Alex Len apunta al Baskonia

De un pívot que le gustaría llegar a otro que acaba de salir. El fichaje de Alex Len, avalado por Sergio Scariolo, no acabó de convencer en una temporada en la que el pívot ucraniano tuvo la mala suerte de lesionarse cuando iba a tener protagonismo por la ausencia de Walter Tavares.

El club blanco no le renovó su contrato y ha buscado en el mercado una alternativa a Tavares de su nivel. Y ha apostado por el dos veces campeón de a NBA Damian Jones para sustituirle.

La poca experiencia de Len en el baloncesto FIBA le pesó y no ha tenido pretendientes de nivel en la Euroliga, de ahí que a estas alturas siga sin equipo. Eso le ha permitido entrar en la órbita de un Baskonia que se quedó casi sin pívots cuando Khalifa Diop, el penúltimo que le quedaba, emprendió su marcha a la NBA hace unos días. El equipo vasco, que sólo tiene a Kenneth Faried y que en una semana comienza su participación en competición oficial con la Supercopa de España, busca jugadores interiores a la desesperada y no sólo negocia con Len, sino que también lo hace con Michael Ruzic.

Alex Len volvería a jugar una competición que conoce, ya que fue en la ACB donde más minutos tuvo, y seguiría disputando la Euroliga, donde debutó la pasada campaña con el Real Madrid.

Descartes de Joventut y Morabanc Andorra

Los movimientos ya confirmados en las últimas horas, en el mercado de la Liga ACB, han llegado en el ASISA Joventut y en el MoraBanc Andorra. El club verdinegro ha llegado a un acuerdo con el base neerlandés Keye van der Vurst para la rescisión de su contrato.

El joven base de 24 años llegó hace dos veranos, pero apenas ha jugado 14 partido en este tiempo con el Joventut y ya estuvo esa campaña cedido en el Hiopos Lleida y, la pasada, en el Buyukcekmece turco. Allí hizo buenos números, ya que promedió 12,3 puntos y 8,6 asistencias, aunque no le ha servido para hacerse un hueco en el actual plantel del Joventut.

Otro base, Milan Barbitch, también se ha desvinculado del MoraBanc Andorra. En su caso, lo ha hecho sin ni siquiera jugar un minuto en toda la pretemporada. El francés se incorporó hace un mes al equipo de Tabak, pero no ha convencido y no se le ha prolongado el contrato más allá de lo que había firmado.