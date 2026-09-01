El Barça pone la guinda a su mercado de fichajes con un jugador inesperado

Aunque se esperaba un pívot, finalmente será Justin Minaya el que cierre la plantilla blaugrana; Jilson Bango y Jasiel Rivero regresan a la ACB

Se esperaba la incorporación de un nuevo pívot en el Barça después de que sólo hubiera llegado uno tras las salidas de Moses Wright y Toko Shengelia, pero finalmente ha sido otro exterior en el que ha cerrado el mercado en clave blaugrana.

El alero estadounidense con pasaporte dominicano Justin Minaya se ha confirmado como el undécimo fichaje del cuadro barcelonista. Su nombre estaba sonando mucho en los últimos días y, finalmente, lo ha hecho oficial esta mañana el club, por lo que se incorporará de inmediato a las órdenes de Sekulic.

A sus 27 años y con pasaporte dominicano, Minaya jugó la última campaña en los Osceola Magic de la G-League estadounidense, cuadro vinculado a la franquicia de Orlando. Sin embargo, tiene experiencia en la NBA de años anteriores, en los que militó en los Portland Trail Blazers. Con ellos disputó un total de 57 partidos entre 2022 y 2025, años en los que alternó su presencia en la NBA con los Rip City Remix, el equipo asociado de los Blazers en la G-League.

Viendo que no tenía acomodo en la NBA, ha aceptado la oferta del Barça y vivirá su primera experiencia en Europa. A su llegada a la Ciudad Condal, Minaya asegura que "es un sueño hecho realidad firmar por un equipo como el Barça y jugar la Euroliga".

"La energía y la defensa creo que son dos de mis mejores cualidades. Me considero como uno de los mejores defensores, y es algo que me apetece demostrar", añadió en declaraciones al club el nuevo alero barcelonista. Con él ya son 15 los jugadores que tiene Aleksander Sekulic en su plantilla profesional, por lo que, presumiblemente, no incorporará a nadie más, salvo que se ponga a tiro algo muy bueno al final de las pretemporadas de la NBA, cuando lleguen los descartes. Eso sería a finales de octubre.

Justin Minaya ya se encuentra en Barcelona, a donde ha conocido a los compañeros que ya se están entrenando allí. Hoy mismo, de hecho, se ha producido la incorporación de los internacionales que han jugado estos días con sus selecciones: el base Umoja Gibson, los ala-pívots Tosan Evbuomwan y Olivier Nkamhoua, y el pívot Olek Balcerowski.

Jilson Bango vuelve a la ACB y a Zaragoza

Junto a Minaya, aterrizan dos estrellas a la Liga ACB. La más llamativa es el pívot angoleño Jilson Bango, que regresa al Casademont Zaragoza con un contrato que le liga a rojillos por una temporada.

El pívot africano dejó hace año y medio el cuadro zaragozano para convertirse en una de las estrellas de la Euroliga con el Fenerbahçe. Sin embargo, una grave lesión de rodilla cortó su trayectoria. Ahora, regresa a donde triunfo para tratar de volver a ser el que era.

En el Casademont, en su anterior etapa, promedió 13,4 puntos, 5,5 rebotes y 16,1 de valoración por encuentro en la Liga ACB. El jugador angoleño aún necesita una última operación y un tiempo de recuperación, que ya hará en Zaragoza antes de poder incorporarse al conjunto maño.

Jasiel Rivero vuelve temporalmente al Valencia Basket

La otra estrella llega de forma temporal y lo hace al Valencia Basket. Se trata de un viejo conocido taronja, como es el interior cubano Jasiel Rivero, que ha firmado un contrato temporal por un mes sin cláusula de ampliación para ayudar en la pretemporada.

A sus 32 años, llega al Valencia Basket libre tras desvincularse del Estrella Roja este mismo verano. Rivero ya lleva días entrenándose con el conjunto valenciano, que le ha hecho un contrato de un mes para que cubra las bajas con las que cuenta en este arranque de temporada.